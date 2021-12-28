Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211228/cumhurbaskani-erdogana-nft-tabanli-istanbulun-dijital-anahtari-hediyesi-1052179160.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ ve tablo hediye etti. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T07:41+0300
2021-12-28T07:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
osman nuri kabaktepe
nft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052179135_0:180:2930:1828_1920x0_80_0_0_60d9838174d8537e38f171b6788159c5.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmıştı. Toplantı sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı “İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen NFT tabanlı İstanbul Anahtarı, Cumhurbaşkanına verilen ilk NFT hediye özelliğini taşırken Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen anahtarın soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılarının Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ederken anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için özel olarak döktürdüğü 'Şahi Topu' bulunuyor. Anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin figürü bulunurken anahtarın gövdenin bitimi ile görülen kubbenin ise Kudüs’te yer alan Kubbet’üs Sahra’yı sembolize ettiği aktarıldı. Baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti’ni temsil eden 16 dişli çarkın bulunduğu anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han’ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer alıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052179135_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_f07b81405e95321a8e5e11a04eefd6ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, osman nuri kabaktepe, nft

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi

07:41 28.12.2021
© İHANFT
NFT - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA
Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ ve tablo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmıştı.
Toplantı sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı “İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen NFT tabanlı İstanbul Anahtarı, Cumhurbaşkanına verilen ilk NFT hediye özelliğini taşırken Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen anahtarın soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılarının Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ederken anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için özel olarak döktürdüğü 'Şahi Topu' bulunuyor.
Anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin figürü bulunurken anahtarın gövdenin bitimi ile görülen kubbenin ise Kudüs’te yer alan Kubbet’üs Sahra’yı sembolize ettiği aktarıldı.
Baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti’ni temsil eden 16 dişli çarkın bulunduğu anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han’ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer alıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:49Akşener: Önümüzdeki seçimde belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız
08:30Meksika'daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi
08:28Apple New York’ta 12 mağaza kapattı
08:19CİMER'e 2021'de 6 milyon başvuru yapıldı
08:05TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı
07:41Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi
07:27AK Partili Altunyaldız: Stokçulukla, zorunlu depolamayı birbirinden ayırıyoruz
07:05Çin'de yurt içi kaynaklı 182 Kovid-19 vakası tespit edildi
07:02Erdoğan: Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkün
06:43Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar
06:15Prof. Ceyhan: 3 dozunu olmamış kişiler Omicron'a karşı açık ve savunmasız
06:04Meclis'te 'kripto para' toplantısı
05:37Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 7 milyonu geçti
05:21Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı
05:03Almanya’da koronavirüs tedbirleri protesto edildi
04:41İsrail Dışişleri Bakanı: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz
04:07ABD'de 2 huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
03:38ABD’li siyaset bilimciye göre 3. Dünya Savaşı’nın çıkması için ilk belirtiler ortada
03:07Karaveli: Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı
02:59Irak'ta IŞİD militanları polis aracına saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı