https://tr.sputniknews.com/20211228/darwinin-mirascisi-edward-osborne-wilson-hayatini-kaybetti-1052183439.html

'Darwin'in mirasçısı' Edward Osborne Wilson hayatını kaybetti

'Darwin'in mirasçısı' Edward Osborne Wilson hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen doğa bilimcilerinden ABD'li Edward Osborne Wilson, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Çalışmaları sebebiyle Wilson, 'Darwin'in doğal mirasçısı'... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T11:33+0300

2021-12-28T11:33+0300

2021-12-28T11:48+0300

yaşam

bilim

kitap

charles darwin

evrim

vefat

biyoloji

doğa

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Harvard ve Duke üniversitelerinde ödüllü bir biyolog ve profesör olan, karıncaları ve ekosistemleri incelemekte uzmanlaşan ve biyolojik çeşitlilikteki hızlı küresel düşüşü durdurmak için kampanya yürüten Wilson, Massachusetts Burlington'daki evinde hayatını kaybetti.EO Wilson Biyoçeşitlilik Vakfı, Wilson'ın ölüm haberini internet sitesinden duyurdu. Vakfın açıklamasında Wilson'ın ölüm nedeni ise belirtilmedi.Vakıf başkanı Paula Ehrlich, "Ed'in kutsal kasesi, bilgi arayışının saf zevkiydi" dedi. Ehrlich, "Acımasız bir fikir sentezi, cesur bilimsel odağı ve şiirsel sesi, kendimizi ve gezegenimizi anlama şeklimizi değiştirdi" diye ekledi.Edward Osborne Wi̇lson ki̇mdi̇r?1929'da Alabama, Birmingham'da doğan EO Wilson, genç yaşlardan itibaren doğal dünyaya ilgi duyduğunu söyledi. Bir balık avı kazası sırasında bir balığın yüzgeci gözünü kestikten sonra, uzun mesafeli görüşü bozulan Wilson, yakından inceleme imkanı olduğu için daha küçük canlılara odaklanmayı seçti.Harvard Gazetesi'ne göre, 13 yaşındayken ABD'deki ilk ithal karınca kolonisini keşfetmesiyle tanındı. Daha sonra Alabama Üniversitesi'nde okudu ve yıllarca ders verdiği Harvard'da doktorasını tamamladı.Kariyeri boyunca 400'den fazla karınca türü keşfetti ve karıncaların birbirleriyle iletişim kurmak için feromon salgılarını kullandıklarını bilimsel olarak ispatladı.EO Wilson, karıncalarla ilgili çalışmasını insanlar da dahil olmak üzere diğer organizmalara uyguladı.İnsan davranışının öğrenilmiş deneyimlerin değil, genetik yapılarının eseri olduğunu savunduğu 1975 tarihli 'Sosyobiyoloji: Yeni Sentez' adlı kitabıyla tartışma yarattı.1978'de Pulitzer Ödülü kazanan İnsan Doğası Üzerine adlı kitabı, biyoloji ve insan davranışı arasındaki bu bağlantıyı detaylandırarak, seks ve ahlak gibi diğer alanları ele aldı.Hatta Wilson, 2010'da yayınlanan ve bataklıkları kurtarmaya çalışan Alabama'lı bir çocuk hakkında bir yetişkinlik romanı olan Anthill ile edebiyata da giriş yaptı.Wilson, doğayı koruma adına da ciddi bir kampanya yürütüyordu ve bir demecinde, ekonomik kazanç için bir yağmur ormanını yok etmenin yemek pişirmek için bir Rönesans tablosunu yakmaya benzediğini söylemişti.Wilson ayrıca bilim ve dinin 'yaratılışı kurtarmak için bir araya gelmesi gerektiğine' inanıyordu ve bu sebepten, hayali bir Baptist'e, Dünya'nın ekosistemini korumak için ittifak çağrısında bulunan bir dizi mektup yayınladı.Wilson internet üzerinde, bugüne kadar bulunan 1.9 milyon canlı türünü belgeleyen 'Encyclopedia of Life' (Hayat Ansiklopedisi) adlı veri tabanının oluşturulmasında da önemli rol oynamıştı.

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bilim, kitap, charles darwin, evrim, vefat, biyoloji, doğa