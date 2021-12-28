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https://tr.sputniknews.com/20211228/diplomatik-boykot-karari-almisti-abd-cindeki-kis-olimpiyatlari-icin-vize-basvurusu-yapti--1052181565.html
Diplomatik boykot kararı almıştı: ABD, Çin'deki Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptı
Diplomatik boykot kararı almıştı: ABD, Çin'deki Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptı
Çin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını ilan eden ABD'nin, 18 kamu görevlisi için vize başvurusu yaptığını açıkladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T10:17+0300
2021-12-28T10:17+0300
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kış olimpiyat oyunları
pekin olimpiyatları
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, vize başvurularının kendilerine ulaştığını; başvuruların uluslararası teamüllere, ilgili düzenlemelere ve diplomatik mütekabiliyete uygun şekilde işleme konulacağını ifade etti. South China Morning Post gazetesi de geçen hafta yayımladığı haberde, ABD'nin 'güvenlik destek operasyonlarında' görevlendirmek üzere orta ve düşük düzeydeki 18 Dışişleri Bakanlığı görevlisi için vize başvurusu yapıldığını yazmıştı. Haberde 40 görevli için daha başvuru yapılmasının planlandığı aktarılmıştı. ABD'nin Kış Olimpiyatları'na davet edilmediği halde resmi ve diplomatik heyet göndermeyeceğini açıklayarak 'siyasi manipülasyona yönelik komedi sahnelediğini' ifade eden Sözcü Cao, "ABD'yi bir kez daha olimpiyat ruhuna uygun hareket etmeye, sporu siyasallaştırmayı bırakmaya ve Pekin Kış Olimpiyatları'nı baltalamaya yönelik yanlış söz ve eylemlerine son vermeye çağırıyoruz" dedi. ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış; Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini duyurmuştu. Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abdnin-2022-pekin-kis-olimpiyatlari-kararina-cinden-yanit-1051515051.html
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abd, çin, uygur türkleri, kış olimpiyat oyunları, pekin olimpiyatları

Diplomatik boykot kararı almıştı: ABD, Çin'deki Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptı

10:17 28.12.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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Çin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını ilan eden ABD'nin, 18 kamu görevlisi için vize başvurusu yaptığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, vize başvurularının kendilerine ulaştığını; başvuruların uluslararası teamüllere, ilgili düzenlemelere ve diplomatik mütekabiliyete uygun şekilde işleme konulacağını ifade etti.
South China Morning Post gazetesi de geçen hafta yayımladığı haberde, ABD'nin 'güvenlik destek operasyonlarında' görevlendirmek üzere orta ve düşük düzeydeki 18 Dışişleri Bakanlığı görevlisi için vize başvurusu yapıldığını yazmıştı. Haberde 40 görevli için daha başvuru yapılmasının planlandığı aktarılmıştı.
ABD'nin Kış Olimpiyatları'na davet edilmediği halde resmi ve diplomatik heyet göndermeyeceğini açıklayarak 'siyasi manipülasyona yönelik komedi sahnelediğini' ifade eden Sözcü Cao, "ABD'yi bir kez daha olimpiyat ruhuna uygun hareket etmeye, sporu siyasallaştırmayı bırakmaya ve Pekin Kış Olimpiyatları'nı baltalamaya yönelik yanlış söz ve eylemlerine son vermeye çağırıyoruz" dedi.
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kararına Çin'den yanıt: Hatalarının bir bedeli olacak
7 Aralık, 10:11
ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış; Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini duyurmuştu.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
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