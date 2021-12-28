https://tr.sputniknews.com/20211228/diplomatik-boykot-karari-almisti-abd-cindeki-kis-olimpiyatlari-icin-vize-basvurusu-yapti--1052181565.html

Diplomatik boykot kararı almıştı: ABD, Çin'deki Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptı

Diplomatik boykot kararı almıştı: ABD, Çin'deki Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptı

Çin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını ilan eden ABD'nin, 18 kamu görevlisi için vize başvurusu yaptığını açıkladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T10:17+0300

2021-12-28T10:17+0300

2021-12-28T10:17+0300

spor

abd

çin

uygur türkleri

kış olimpiyat oyunları

pekin olimpiyatları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052181713_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df949585076f4e71c5d4f236e4bd59b9.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, vize başvurularının kendilerine ulaştığını; başvuruların uluslararası teamüllere, ilgili düzenlemelere ve diplomatik mütekabiliyete uygun şekilde işleme konulacağını ifade etti. South China Morning Post gazetesi de geçen hafta yayımladığı haberde, ABD'nin 'güvenlik destek operasyonlarında' görevlendirmek üzere orta ve düşük düzeydeki 18 Dışişleri Bakanlığı görevlisi için vize başvurusu yapıldığını yazmıştı. Haberde 40 görevli için daha başvuru yapılmasının planlandığı aktarılmıştı. ABD'nin Kış Olimpiyatları'na davet edilmediği halde resmi ve diplomatik heyet göndermeyeceğini açıklayarak 'siyasi manipülasyona yönelik komedi sahnelediğini' ifade eden Sözcü Cao, "ABD'yi bir kez daha olimpiyat ruhuna uygun hareket etmeye, sporu siyasallaştırmayı bırakmaya ve Pekin Kış Olimpiyatları'nı baltalamaya yönelik yanlış söz ve eylemlerine son vermeye çağırıyoruz" dedi. ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış; Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini duyurmuştu. Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20211207/abdnin-2022-pekin-kis-olimpiyatlari-kararina-cinden-yanit-1051515051.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, uygur türkleri, kış olimpiyat oyunları, pekin olimpiyatları