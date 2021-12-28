https://tr.sputniknews.com/20211228/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-1052180144.html

Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Haftaya yüzde 6'nın üzerinde yükselişle başlayan döviz kurları, bu sabah da yaklaşık yüzde 1 civarı yukarıda. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T09:14+0300

2021-12-28T09:14+0300

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ekonomi

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dolar/tl

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Dün yüzde 6'nın üzerinde yükselen dolar ve euro kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 1 civarı yükselişle güne başladı.Sabah saatleri itibariyle dolar 11,60 liranın hemen üzerinde el değiştirirken euro/TL ise 13,15-13,20 bandında dalgalanıyor.Küresel piyasaların çok büyük bir kısmının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu haftada, döviz kurları Türk Lirası karşısında dalgalı ve yukarı yönlü.Borsa İstanbul'da ise BİST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı geçen hafta ve dün olduğu gibi bugün de devam edecek.

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