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https://tr.sputniknews.com/20211228/dolar-ve-euro-gune-yukselisle-basladi-1052180144.html
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Haftaya yüzde 6'nın üzerinde yükselişle başlayan döviz kurları, bu sabah da yaklaşık yüzde 1 civarı yukarıda. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T09:14+0300
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ekonomi
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Dün yüzde 6'nın üzerinde yükselen dolar ve euro kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 1 civarı yükselişle güne başladı.Sabah saatleri itibariyle dolar 11,60 liranın hemen üzerinde el değiştirirken euro/TL ise 13,15-13,20 bandında dalgalanıyor.Küresel piyasaların çok büyük bir kısmının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu haftada, döviz kurları Türk Lirası karşısında dalgalı ve yukarı yönlü.Borsa İstanbul'da ise BİST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı geçen hafta ve dün olduğu gibi bugün de devam edecek.
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tl, euro, dolar, dolar/tl, euro/tl

Dolar ve euro güne yükselişle başladı

09:14 28.12.2021 (güncellendi: 09:54 28.12.2021)
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photoeuro, dolar, sterlin, yen
euro, dolar, sterlin, yen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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Haftaya yüzde 6'nın üzerinde yükselişle başlayan döviz kurları, bu sabah da yaklaşık yüzde 1 civarı yukarıda.
Dün yüzde 6'nın üzerinde yükselen dolar ve euro kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 1 civarı yükselişle güne başladı.
Sabah saatleri itibariyle dolar 11,60 liranın hemen üzerinde el değiştirirken euro/TL ise 13,15-13,20 bandında dalgalanıyor.
Küresel piyasaların çok büyük bir kısmının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu haftada, döviz kurları Türk Lirası karşısında dalgalı ve yukarı yönlü.
Borsa İstanbul'da ise BİST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı geçen hafta ve dün olduğu gibi bugün de devam edecek.
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