https://tr.sputniknews.com/20211228/donmez-2021de-25-milyon-tonu-ihrac-olmak-uzere-26-milyon-tonluk-bor-urunleri-satisi-yaptik-1052182788.html

Bakan Dönmez: Bor ihracatında rekor kırdık

Bakan Dönmez: Bor ihracatında rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021'de 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2.6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T10:50+0300

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türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

türkiye

rekor

bor

ihracat

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden Genel Müdürlüğünde düzenlenen Bor Çalıştayı'nda, 2022'nin sonlarına doğru bor karbür tesisinin tamamlanacağını ve ilk performans testlerinin yapılacağını bildirdi.Bu tesisle bordaki katma değeri yükselteceklerini vurgulayan Dönmez, "Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferro bor ile ilgili. Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferro bor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de temelini 2022'de atacağız" ifadelerini kullandı.Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi için hazırlıkların sürdüğüne işaret eden Dönmez, pilot tesisin kurulumuna 2022'nin ilk çeyreğinde başlanacağını dile getirdi.'Bor piyasasının yüzde 62'sine sahibiz'Dönmez, Türkiye'nin dünya bor pazarının lideri olduğuna dikkati çekerek, "2021'de salgın koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplam 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının yüzde 62'sine sahibiz" diye konuştu.Eti Maden'in sıvı bor atıklarından lityum ürettiğini ve Eskişehir'deki pilot tesiste üretimin sürdüğünü belirten Dönmez, "Buradan aldığımız geri bildirimler Kırka'da yıllık 600 tonluk, Bandırma'da ise yıllık 100 tonluk olmak üzere toplam 700 tonluk iki tesisimizin kurulmasına da kaynaklık edecek. Bu tesislerimizin yapım ihalelerini inşallah 2022'de gerçekleştirip Bandırma'da yeni bir tesisin temelini atacağız" dedi.Dönmez, Türkiye'nin enerjide bölgesinde etkili bir oyuncu olabilmesi için yerli teknolojiye önem vermesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:2022'nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını söyleyen Dönmez, "Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ferro bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211227/akkuyu-ngsde-3-guc-unitesinin-reaktor-tabanini-temperleme-islemi-yapildi-1052170744.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, türkiye, rekor, bor, ihracat