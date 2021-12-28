Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde düzenli kontrolleri sağlıyoruz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'daki sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı bir açıklamayı paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına yer verdi.
Ongun paylaşımında şunları belirtti:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz. pic.twitter.com/7m1E1uyfw2