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https://tr.sputniknews.com/20211228/erdoganin-evini-gozetledikleri-iddiasiyla-tutuklanan-israilli-cift-reklam-yildizi-oluyor-1052183189.html
'Erdoğan'ın evini gözetledikleri' iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift reklam yıldızı oluyor
'Erdoğan'ın evini gözetledikleri' iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift reklam yıldızı oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyerek casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift, Netflix'in 'Fauda' dizisine devam eden aktör Lior Raz ile... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T11:20+0300
2021-12-28T11:25+0300
recep tayyip erdoğan
israil
netflix
mordi oknin
natalie oknin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki konutunu gözetledikleri iddiasıyla geçen ay gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan İsrailli Mordi- Natalie Oknin çifti reklam yıldızı oluyor. Jerusalem Post’un aktardığına göre çift, daha önce çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix’in ‘Fauda’ adlı yapımında yer almış olan ünlü aktör Lior Haz ile reklamda oynayacak. Özel ajan ve güvenlik servisi rolleriyle tanınan Haz, ‘Bituach Yashir’ adlı bir sigorta şirketinin bu reklamında da çifti demir parmaklıkların ardından kurtarmaya çalışacak.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ajan-diye-gozaltina-alinan-israilli-cift-serbest-birakildi-1050915902.html
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recep tayyip erdoğan, israil, netflix, mordi oknin, natalie oknin, lior haz

'Erdoğan'ın evini gözetledikleri' iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift reklam yıldızı oluyor

11:20 28.12.2021 (güncellendi: 11:25 28.12.2021)
© Fotoğrafİsrailli çift
İsrailli çift - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyerek casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift, Netflix'in 'Fauda' dizisine devam eden aktör Lior Raz ile bir sigorta şirketinin reklamında oynayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki konutunu gözetledikleri iddiasıyla geçen ay gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan İsrailli Mordi- Natalie Oknin çifti reklam yıldızı oluyor.
Jerusalem Post’un aktardığına göre çift, daha önce çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix’in ‘Fauda’ adlı yapımında yer almış olan ünlü aktör Lior Haz ile reklamda oynayacak.
Özel ajan ve güvenlik servisi rolleriyle tanınan Haz, ‘Bituach Yashir’ adlı bir sigorta şirketinin bu reklamında da çifti demir parmaklıkların ardından kurtarmaya çalışacak.
Gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
TÜRKİYE
'Ajan' diye gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı
18 Kasım, 08:42
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