'Erdoğan'ın evini gözetledikleri' iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift reklam yıldızı oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki konutunu gözetledikleri iddiasıyla geçen ay gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan İsrailli Mordi- Natalie Oknin çifti reklam yıldızı oluyor. Jerusalem Post’un aktardığına göre çift, daha önce çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix’in ‘Fauda’ adlı yapımında yer almış olan ünlü aktör Lior Haz ile reklamda oynayacak. Özel ajan ve güvenlik servisi rolleriyle tanınan Haz, ‘Bituach Yashir’ adlı bir sigorta şirketinin bu reklamında da çifti demir parmaklıkların ardından kurtarmaya çalışacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyerek casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift, Netflix'in 'Fauda' dizisine devam eden aktör Lior Raz ile bir sigorta şirketinin reklamında oynayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki konutunu gözetledikleri iddiasıyla geçen ay gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan İsrailli Mordi- Natalie Oknin çifti reklam yıldızı oluyor.
Jerusalem Post’un aktardığına göre çift, daha önce çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix’in ‘Fauda’ adlı yapımında yer almış olan ünlü aktör Lior Haz ile reklamda oynayacak.