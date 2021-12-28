https://tr.sputniknews.com/20211228/ethem-sancaktan-chpli-ozkoc-icin-suc-duyurusu-1052175564.html

Ethem Sancak’tan CHP’li Özkoç için suç duyurusu

Ethem Sancak’tan CHP’li Özkoç için suç duyurusu

İş insanı Ethem Sancak, CHP'li Özkoç hakkında TBMM'nin bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T00:50+0300

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türkiye

chp

engin özkoç

ethem sancak

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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un bütçe görüşmeleri sırasında iş insanı Ethem Sancak için sarf ettiği sözler yargıya taşınıyor.Dünya'nın haberine göre iş insanı Ethem Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.Ethem Sancak’ın yazılı açıklaması şöyle:“CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 18 Aralık’ta TRT-3 ve TBMM TV’nin canlı yayınladığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada şahsıma karşı alenen kötü niyetli ve bilinçli bir şekilde hakaret ve iftirada bulunmuştur. Özkoç bu konuşmasında, toplum nezdindeki gerek şahsi gerek ticari gerekse siyasi kimliğime gölge düşürmek maksadıyla bilinçli bir şekilde iftira ve hakaretlerini defalarca tekrarlamıştır.Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekili Meclis kürsüsünde kendi vatandaşına hakaret etme cüretini göstererek şanlı Meclis kürsüsünün ne amaçla kullanıldığını ortaya koymuştur.Halka hizmet etmek için seçilmiş bir milletvekilinin vatandaşa hakaret etmesi ve yalan beyanda bulunması kabul edilecek bir tavır değildir.Söz konusu yalanlar ve iftiralar hakkında avukatlarım aracılığıyla Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesi uyarınca hakaret ve iftira suçundan Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

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chp, engin özkoç, ethem sancak