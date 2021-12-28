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Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe beko
pozitif
koronavirüs
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi.Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
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fenerbahçe beko, pozitif, koronavirüs

Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası

20:52 28.12.2021 (güncellendi: 20:54 28.12.2021)
© AAFenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
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