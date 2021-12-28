Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi.Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.