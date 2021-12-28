https://tr.sputniknews.com/20211228/fenerbahce-bekoda-3-koronavirus-vakasi--1052200295.html

Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası

Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe beko

pozitif

koronavirüs

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi.Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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fenerbahçe beko, pozitif, koronavirüs