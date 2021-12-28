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Fransa’da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
Fransa’da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
Fransa'da 179 bin 807 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Bugünkü vaka sayısı Kovid-19 salgınındaki en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T23:50+0300
2021-12-28T23:50+0300
koronavirüs
fransa
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Fransa'da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık'ta aşmıştı.Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Kovid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento'da görüşülecek.
https://tr.sputniknews.com/20211228/fransada-yogun-bakim-hemsirelerine-aylik-100-euro-prim--1052190610.html
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fransa, vaka, koronavirüs, kovid-19

Fransa’da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

23:50 28.12.2021
© REUTERS / Benoit TessierFransa'da koronavirüs salgını
Fransa'da koronavirüs salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa'da 179 bin 807 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Bugünkü vaka sayısı Kovid-19 salgınındaki en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Fransa'da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.
Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.
Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.
Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık'ta aşmıştı.
Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Kovid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento'da görüşülecek.
Fransa- Koronavirüs- Yoğun bakım- Hemşire - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
Fransa'da yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 euro prim
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