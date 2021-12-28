https://tr.sputniknews.com/20211228/fransada-en-yuksek-gunluk-vaka-sayisi-aciklandi-1052205617.html

Fransa’da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Fransa’da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Fransa'da 179 bin 807 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Bugünkü vaka sayısı Kovid-19 salgınındaki en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T23:50+0300

2021-12-28T23:50+0300

2021-12-28T23:50+0300

koronavirüs

fransa

vaka

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051086163_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_57449de84791f4b11bfc47fe5b3d389d.jpg

Fransa'da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık'ta aşmıştı.Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Kovid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento'da görüşülecek.

https://tr.sputniknews.com/20211228/fransada-yogun-bakim-hemsirelerine-aylik-100-euro-prim--1052190610.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, vaka, koronavirüs, kovid-19