https://tr.sputniknews.com/20211228/fransada-imamin-cihadi-savunan-vaazlar-verdigi-cami-kapatildi-1052198816.html

Fransa'da 'imamın cihadı savunan vaazlar verdiği' cami kapatıldı

Fransa'da 'imamın cihadı savunan vaazlar verdiği' cami kapatıldı

Başkent Paris'in 100 km kuzeyindeki bölgenin camisi hakkındaki soruşturma kapatma kararıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı, cami imamının 'cihadı savunduğu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T19:52+0300

2021-12-28T19:52+0300

2021-12-28T20:34+0300

dünya

fransa

cami

samuel paty

cihatçı

imam

cihat

vaaz

islamcı

cumhuriyet

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Bu yaz İslamcı bölücülükle mücadeleyi amaçlayan Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler Yasası çıkaran Fransa'da bu kapsamda bazı camiler kapatılıyor. Bu kez Fransa'nın kuzeyindeki Picardie bölgesinde yer alan ve Oise ilinin merkezi olan Beauvais kentinde bir cami, imamın 'cihadı savunan radikal vaazları' gerekçesiyle kapatıldı. Oise Valisi, camideki vaazlarda cihattan 'İslam'ın görevi', cihatçı savaşçılardan 'kahramanlar', Müslüman olmayanlardan 'düşmanlar' diye söz edildiğini, 'nefret ve şiddetin kışkırtıldığını' söyledi. Bilal Camisi'nin 6 ay süresince kapalı kalması kararı, 2 gün içinde uygulamaya konulacak.Fransa hükümeti aşırılıkçılıkla bağlantılı olduğundan şüphelenilen İslami ibadethaneleri sıkı denetimden geçirirken, iki hafta önce İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'den Beauvais Büyük Cami'ni (Bilal Camisi) kapatma sürecini başlattıkları açıklaması gelmişti. Darmanin, imamın vaazlarında 'Hıristiyanları, eşcinselleri ve Yahudileri hedef aldığını' söylemişti. Başkent Paris'in 100 km kuzeyindeki 50 bin nüfuslu bölgedeki caminin imamının yakın geçmişte İslam'a geçmiş bir kişi olduğu belirtildi. 'Kendisine sorulan soruya cevaben mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştı'Camiyi yöneten derneğin avukatı, Fransız medyasına, 'imamın sözlerinin bağlamından koparıldığını, gönüllülük temelinde vaaz veren imamın görevden uzaklaştırıldığını' söyledi. Avukat, 'imamın kendisine sorulan soruya cevaben mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştığını, vaazlarının içeriğinin aşırıcılık olarak nitelendirilmeyeceğini' savundu.İçişleri Bakanlığı ise 'ara sıra vaaz veren bir kişi olarak sunulanın aslında düzenli imamlık yaptığını ve İslam'ın katı şekilde uygulanması ile şeriatın cumhuriyet yasalarından üstün olduğunu' savunduğunu açıkladı. Soruşturulan küçük bir dilimBakanlık, son aylarda yaklaşık 100 cami ve ibadethaneyi aşırılıkçılık şüphesi nedeniyle soruşturdu. 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatıldı, 6'sı hakkında kapatılması için yasal süreç başlatıldı. Fransa'da 2620'den fazla cami ve ibadethane bulunuyor. Kafa kesme furyasından sonraFransa'da İslamcı bölücülükle mücadele ilan edilip Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler Yasası çıkarılmasını, Ekim 2020'de Paris'in kuzeybatısındaki Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde Muhammed peygamber karikatürlerini öğrencilere gösterdiği iddiası üzerinden tarih öğretmeni Samuel Paty'nin başı kesilerek ve Nice Katedrali'nde üç kişinin bıçaklanark öldürülmesi tetikledi.

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fransa, cami, samuel paty, cihatçı, imam, cihat, vaaz, islamcı, cumhuriyet, gerald darmanin, değer, bölücülük