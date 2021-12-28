https://tr.sputniknews.com/20211228/fransada-yogun-bakim-hemsirelerine-aylik-100-euro-prim--1052190610.html

Fransa'da yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 euro prim

Fransa'da yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 euro prim

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ocak 2022'den itibaren yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelere 100 euro prim vereceklerini duyurdu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:24+0300

2021-12-28T15:24+0300

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fransa

koronavirüs

olivier veran

jean castex

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Başbakan Castex, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran eşliğinde Val-de-Marne vilayetine bağlı Creteil kentindeki bir hastaneye yaptığı ziyarette, yoğun bakım servislerinde çalışan 24 bin hemşireye ocaktan itibaren aylık 100 euro prim ödeyeceklerini belirtti. Castex, çalışma şartları zor olan yoğun bakım servislerinin cazibesini artırmayı ve çalışanların emeklerini takdir ettiklerini göstermeyi hedeflediklerini ifade etti. Fransa'da 26 Aralık'ta Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 104 bine çıkarak salgının başından bu yana ilk defa günlük 100 bin barajını aşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211227/fransada-kovid-19-onlemleri-sikilastirildi-1052173690.html

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fransa, koronavirüs, olivier veran, jean castex