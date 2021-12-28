Fren yerine gaza basınca öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Fırat Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkarak evlerine dönen öğrencilerin arasına daldı.Kazada Songül O., Şahibe Nur K., Merve Y., Zelal K., Gizem K., Zeliha E., Berfin B., Feyime A., Remziye T., Merve A. ve Emine G. isimli öğrenciler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı. Kazada 11 kız öğrenci yaralanırken, yol kenarındaki taşlara çarparak duran otomobilin sürücüsü ise kaçtı.
Fırat Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkarak evlerine dönen öğrencilerin arasına daldı.
Kazada Songül O., Şahibe Nur K., Merve Y., Zelal K., Gizem K., Zeliha E., Berfin B., Feyime A., Remziye T., Merve A. ve Emine G. isimli öğrenciler yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.