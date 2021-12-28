https://tr.sputniknews.com/20211228/fren-yerine-gaza-basinca-ogrencilerin-arasina-daldi-11-yarali-1052200982.html

Fren yerine gaza basınca öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Fren yerine gaza basınca öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı. Kazada 11 kız öğrenci... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T21:31+0300

2021-12-28T21:31+0300

2021-12-28T21:35+0300

türkiye

şanlıurfa

gaz

öğrenci

kaza

fren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052200957_0:115:2223:1365_1920x0_80_0_0_f6f5c0098cdce9354da35f00c69bba13.jpg

Fırat Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkarak evlerine dönen öğrencilerin arasına daldı.Kazada Songül O., Şahibe Nur K., Merve Y., Zelal K., Gizem K., Zeliha E., Berfin B., Feyime A., Remziye T., Merve A. ve Emine G. isimli öğrenciler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şanlıurfa, gaz, öğrenci, kaza, fren