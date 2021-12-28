https://tr.sputniknews.com/20211228/gimat-baskani-aydogan-market-fiyatlari-daha-da-dusecek-1052187576.html

Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek

Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek

Gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T13:22+0300

2021-12-28T13:22+0300

2021-12-28T13:33+0300

düşüş

ekonomi

alışveriş

döviz kuru

market

gimat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103192/52/1031925290_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7d89bb537f927ef16632c7de5efa393a.jpg

Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211227/carrefoursada-indirim-sut-zeytinyagi-ve-tuvalet-kagidi-gibi-urunlerde-yuzde-30-indirim-yapiyoruz-1052158118.html

gimat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düşüş, alışveriş, döviz kuru, market, gimat