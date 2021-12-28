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https://tr.sputniknews.com/20211228/gimat-baskani-aydogan-market-fiyatlari-daha-da-dusecek-1052187576.html
Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek
Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek
Gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T13:22+0300
2021-12-28T13:33+0300
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Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211227/carrefoursada-indirim-sut-zeytinyagi-ve-tuvalet-kagidi-gibi-urunlerde-yuzde-30-indirim-yapiyoruz-1052158118.html
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düşüş, alışveriş, döviz kuru, market, gimat

Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek

13:22 28.12.2021 (güncellendi: 13:33 28.12.2021)
© AAtüketici, alışveriş, market
tüketici, alışveriş, market - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi.
Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.
Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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