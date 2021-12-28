https://tr.sputniknews.com/20211228/havada-karsilasan-pilot-cift-basra-korfezinde-yan-yana-uctu-sen-bir-sahinsin-ben-garip-serce-1052191281.html
Havada karşılaşan pilot çift, Basra Körfezi'nde yan yana uçtu: 'Sen bir şahinsin, ben garip serçe'
Havada karşılaşan pilot çift, Basra Körfezi'nde yan yana uçtu: 'Sen bir şahinsin, ben garip serçe'
Farklı iki şirkette pilot olan Nurdan Yararcan ile Oğuzhan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde karşılaştı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T15:44+0300
2021-12-28T15:44+0300
2021-12-28T16:06+0300
yaşam
türkiye
thy
bahreyn
uçak
pilot
gökyüzü
eş
pegasus
koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052191073_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_d5da49b55aee5319a41acefef75f98a9.jpg
Karı koca pilot olan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde havada karşılaştı.Nurdan Yararcan, eşi ile yaşadığı tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Hava Yolları’nda (THY) pilot olan Nurdan Yararcan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan İstanbul Havalimanı’na doğru uçuyordu. Yaklaşık 8 saat sonra Basra Körfezi’ne geldiği sırada Pegasus Hava Yolları’ndaki pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn’den havalandı. Çift önce Basra Körfezi'nin üzerinde önce yan yana uçtu. Yararcan, daha sonra eşinin rotasını takip ederek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.Nurdan Yararcan’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:Yararcan, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini de paylaştı. THY pilotu, görüntülere Sevim Tuna'nın "Sen bir şahinsin ben garip serçe" sözlerinin geçtiği "Bağdat Yolu" şarkısını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210913/tarihte-ilk-kez-evli-cift-birlikte-mac-yonetti-1048852434.html
bahreyn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052191073_27:0:566:404_1920x0_80_0_0_4007ae6c7192a92608ddb6fa5196365e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, thy, bahreyn, uçak, pilot, gökyüzü, eş, pegasus, koca
Havada karşılaşan pilot çift, Basra Körfezi'nde yan yana uçtu: 'Sen bir şahinsin, ben garip serçe'
15:44 28.12.2021 (güncellendi: 16:06 28.12.2021)
Farklı iki şirkette pilot olan Nurdan Yararcan ile Oğuzhan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde karşılaştı.
Karı koca pilot olan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde havada karşılaştı.
Nurdan Yararcan, eşi ile yaşadığı tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Hava Yolları’nda (THY) pilot olan Nurdan Yararcan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan İstanbul Havalimanı’na doğru uçuyordu. Yaklaşık 8 saat sonra Basra Körfezi’ne geldiği sırada Pegasus Hava Yolları’ndaki pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn’den havalandı. Çift önce Basra Körfezi'nin üzerinde önce yan yana uçtu. Yararcan, daha sonra eşinin rotasını takip ederek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Nurdan Yararcan’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:
"Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur’dan kalktıktan tam 8 saat sonra, Bahreyn’den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerinden biriydi. Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şeydi. Bu da böyle bir anımız oldu."
Yararcan, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini de paylaştı. THY pilotu, görüntülere Sevim Tuna'nın "Sen bir şahinsin ben garip serçe" sözlerinin geçtiği "Bağdat Yolu" şarkısını ekledi.