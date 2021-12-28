https://tr.sputniknews.com/20211228/havada-karsilasan-pilot-cift-basra-korfezinde-yan-yana-uctu-sen-bir-sahinsin-ben-garip-serce-1052191281.html

Havada karşılaşan pilot çift, Basra Körfezi'nde yan yana uçtu: 'Sen bir şahinsin, ben garip serçe'

Havada karşılaşan pilot çift, Basra Körfezi'nde yan yana uçtu: 'Sen bir şahinsin, ben garip serçe'

Farklı iki şirkette pilot olan Nurdan Yararcan ile Oğuzhan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde karşılaştı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:44+0300

2021-12-28T15:44+0300

2021-12-28T16:06+0300

yaşam

türkiye

thy

bahreyn

uçak

pilot

gökyüzü

eş

pegasus

koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052191073_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_d5da49b55aee5319a41acefef75f98a9.jpg

Karı koca pilot olan Yararcan çifti, Malezya ve Bahreyn’den yaptıkları uçuşlar sırasında Basra Körfezi’nde havada karşılaştı.Nurdan Yararcan, eşi ile yaşadığı tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Hava Yolları’nda (THY) pilot olan Nurdan Yararcan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan İstanbul Havalimanı’na doğru uçuyordu. Yaklaşık 8 saat sonra Basra Körfezi’ne geldiği sırada Pegasus Hava Yolları’ndaki pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn’den havalandı. Çift önce Basra Körfezi'nin üzerinde önce yan yana uçtu. Yararcan, daha sonra eşinin rotasını takip ederek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.Nurdan Yararcan’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:Yararcan, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini de paylaştı. THY pilotu, görüntülere Sevim Tuna'nın "Sen bir şahinsin ben garip serçe" sözlerinin geçtiği "Bağdat Yolu" şarkısını ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210913/tarihte-ilk-kez-evli-cift-birlikte-mac-yonetti-1048852434.html

bahreyn

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, thy, bahreyn, uçak, pilot, gökyüzü, eş, pegasus, koca