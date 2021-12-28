Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211228/hindistan-merckin-agizdan-alinan-koronavirus-ilacina-acil-kullanim-izni-verdi-1052182642.html
Hindistan, Merck'in ağızdan alınan koronavirüs ilacına acil kullanım izni verdi
Hindistan, Merck'in ağızdan alınan koronavirüs ilacına acil kullanım izni verdi
Hindistan Sağlık Bakanlığı, Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir'e acil kullanım izni verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T10:48+0300
2021-12-28T10:48+0300
koronavirüs
hindistan
ilaç
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052182617_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_adcc2f23fe25159d70bf558635416b88.jpg
Hindistan, ABD merkezli ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir'e acil kullanım izni verdi. Hindistan'da 13 farklı şirket tarafından üretimi yapılacak ağızdan alınan molnupiravir hapı, yalnızca koronavirüs testi pozitif olan yetişkin hastalar için kullanılabilecek.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hindistan Serum Enstitüsü'nün Covovax ve Biological E kuruluşunun Corbevax isimli iki ayrı koronavirüs aşısına da acil kullanım izni çıktı.Aurobindo Pharma, Cipla, Sun Pharmaceuticals başta olmak üzere bir çok Hindistanlı laç üreticileri, ülkede molnupiravir üretmek ve tedarik etmek için bu yıl başında Merck ile lisans anlaşmaları imzalamıştı. Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hafif ila orta şiddette ilerleyen koronavirüs enfeksiyonuna sahip yetişkin hastaların tedavisi için molnpiravir ilacına acil kullanım izni vermişti.Hindistan, Omicron varyantı nedeniyle hızlanmasından endişe edilen koronavirüs vaka artışını kontrol altında tutabilmek için oksijen kaynaklarını artırmaya ve sağlık altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.Ülkede şimdiye dek 1.43 milyar koronavirüs aşı dozu uygulandı ve en az bir doz aşı uygulanan yetişkinlerin sayısı 839 milyonun üzerine çıktı. 10 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanlarına koronavirüs ilave doz aşılarını uygulamaya başlamayı planlayan Hindistan, 3 Ocak'tan itibaren ise 15-18 yaşları arasındakileri aşılamaya başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211227/guney-koreden-pfizerin-agizdan-alinan-kovid-19-ilacina-acil-kullanim-onayi-1052163698.html
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052182617_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_788e824abfeb5cda8feef13fb93f1584.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, ilaç, koronavirüs aşısı

Hindistan, Merck'in ağızdan alınan koronavirüs ilacına acil kullanım izni verdi

10:48 28.12.2021
© REUTERS / HANDOUTMerck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir
Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
Abone ol
Hindistan Sağlık Bakanlığı, Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir'e acil kullanım izni verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, Hindistan'da üretilen iki ayrı koronavirüs aşısına da acil kullanım izni verildiği kaydedildi.
Hindistan, ABD merkezli ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs hapı molnupiravir'e acil kullanım izni verdi. Hindistan'da 13 farklı şirket tarafından üretimi yapılacak ağızdan alınan molnupiravir hapı, yalnızca koronavirüs testi pozitif olan yetişkin hastalar için kullanılabilecek.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hindistan Serum Enstitüsü'nün Covovax ve Biological E kuruluşunun Corbevax isimli iki ayrı koronavirüs aşısına da acil kullanım izni çıktı.
Aurobindo Pharma, Cipla, Sun Pharmaceuticals başta olmak üzere bir çok Hindistanlı laç üreticileri, ülkede molnupiravir üretmek ve tedarik etmek için bu yıl başında Merck ile lisans anlaşmaları imzalamıştı.
Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hafif ila orta şiddette ilerleyen koronavirüs enfeksiyonuna sahip yetişkin hastaların tedavisi için molnpiravir ilacına acil kullanım izni vermişti.
Hindistan, Omicron varyantı nedeniyle hızlanmasından endişe edilen koronavirüs vaka artışını kontrol altında tutabilmek için oksijen kaynaklarını artırmaya ve sağlık altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.
Ülkede şimdiye dek 1.43 milyar koronavirüs aşı dozu uygulandı ve en az bir doz aşı uygulanan yetişkinlerin sayısı 839 milyonun üzerine çıktı.
10 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanlarına koronavirüs ilave doz aşılarını uygulamaya başlamayı planlayan Hindistan, 3 Ocak'tan itibaren ise 15-18 yaşları arasındakileri aşılamaya başlayacak.
Güney Kore'de Kovid-19 salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
KORONAVİRÜS
Güney Kore'den Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı
Dün, 17:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:46İlber Ortaylı, Fatma Şahin'i savundu: Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti
11:38Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da vaka artsa da aşı ile hastaneye yatış azalıyor
11:33'Darwin'in mirasçısı' Edward Osborne Wilson hayatını kaybetti
11:22Resmi rezerv varlıkları kasımda 125.6 milyar dolar oldu
11:20'Erdoğan'ın evini gözetledikleri' iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift reklam yıldızı oluyor
10:59Yavru köpeği patilerinden taşıyan işçiye sözlü uyarı
10:52Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: SSCB hatırlanmaya değer çünkü tarihe şanlı sayfalar yazdırdı
10:50Bakan Dönmez: Bor ihracatında rekor kırdık
10:48Hindistan, Merck'in ağızdan alınan koronavirüs ilacına acil kullanım izni verdi
10:45Esenyurt'ta parkta öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili yakalandı
10:44Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nu görevden alma düşüncesi yok, zaten bu tür operasyon ters teper
10:30Aziz Yıldırım: Şimdi hesap verme vakti
10:25Paris FC ve Lyon, tribün olayları nedeniyle Fransa Kupası'ndan atıldı
10:17Diplomatik boykot kararı almıştı: ABD, Çin'deki Kış Olimpiyatları için vize başvurusu yaptı
10:11Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi
09:54Çin, ABD'nin yüksek kalite fotoğrafını saniyeler içerisinde çekip gönderebilen uyduyu test etti
09:51Halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
09:49Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası
09:42Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi
09:40Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği