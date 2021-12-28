https://tr.sputniknews.com/20211228/hurriyet-yazari-selvi-imamoglunu-gorevden-alma-dusuncesi-yok-zaten-bu-tur-operasyon-ters-teper-1052182362.html
Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nu görevden alma düşüncesi yok, zaten bu tür operasyon ters teper
Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nu görevden alma düşüncesi yok, zaten bu tür operasyon ters teper
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel hakkında "terör teftişi" başlatmasıyla ilgili olarak... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T10:44+0300
2021-12-28T10:44+0300
2021-12-28T10:44+0300
politika
istanbul
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
muhalefet
ekrem imamoğlu
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında İçişleri Bakanlığı tarafından İBB personeli hakkında başlatılan "terör teftişi"ni ele aldı ve "Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok" dedi.Selvi, "Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat sürecinde Erdoğan’ın şiir okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınıp atıldığı Pınarhisar Cezaevi’nden cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi yolculuğuna özeniyor. Terör örgütüne yönelik soruşturmadan cumhurbaşkanlığı hikâyesi çıkarmak istiyor. Ama Erdoğan’ın paltosundan İmamoğlu çıkmaz. Erdoğan’ın mücadelesi ile İmamoğlu’nun kavgası arasında dağlar kadar fark var" düşüncesini dile getirdi.'Buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz'İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olmadığını söyleyen Selvi, "Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok. O nedenle İmamoğlu’nun terör operasyonundan bir mağduriyet oluşturup cumhurbaşkanlığına sıçrama çabalarını görüyorum. Ama buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/kilicdaroglu-belediye-baskanlarimizin-telefonlarini-dinliyorlar-1052178376.html
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istanbul, recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), muhalefet, ekrem imamoğlu
Hürriyet yazarı Selvi: İmamoğlu’nu görevden alma düşüncesi yok, zaten bu tür operasyon ters teper
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel hakkında "terör teftişi" başlatmasıyla ilgili olarak, "Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında
İçişleri Bakanlığı tarafından İBB personeli hakkında başlatılan "terör teftişi"ni ele aldı ve "Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok"
dedi.
Selvi, "Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat sürecinde Erdoğan’ın şiir okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınıp atıldığı Pınarhisar Cezaevi’nden cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi yolculuğuna özeniyor. Terör örgütüne yönelik soruşturmadan cumhurbaşkanlığı hikâyesi çıkarmak istiyor. Ama Erdoğan’ın paltosundan İmamoğlu çıkmaz. Erdoğan’ın mücadelesi ile İmamoğlu’nun kavgası arasında dağlar kadar fark var" düşüncesini dile getirdi.
'Buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz'
İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olmadığını söyleyen Selvi, "Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok. O nedenle İmamoğlu’nun terör operasyonundan bir mağduriyet oluşturup cumhurbaşkanlığına sıçrama çabalarını görüyorum. Ama buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz" ifadesini kullandı.