https://tr.sputniknews.com/20211228/ibb-sozcusu-ongundan-ak-partili-goksuya-yanit-bir-kez-daha-kendini-ifsa-etti-1052202891.html

İBB Sözcüsü Ongun’dan AK Partili Göksu’ya yanıt: 'Bir kez daha kendini ifşa etti'

İBB Sözcüsü Ongun’dan AK Partili Göksu’ya yanıt: 'Bir kez daha kendini ifşa etti'

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun videolu paylaşımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırarak İBB'ye... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T22:29+0300

2021-12-28T22:29+0300

2021-12-28T22:30+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

murat ongun

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Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmıştı.Göksu, paylaşımında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “İBB’de 13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın” ifadelerini kullanmıştı. Göksu işe alım bilgilerini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırmıştı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Göksu’nun videoda elinde tuttuğu belgeleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, murat ongun