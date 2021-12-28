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İBB Sözcüsü Ongun’dan AK Partili Göksu’ya yanıt: 'Bir kez daha kendini ifşa etti'
İBB Sözcüsü Ongun’dan AK Partili Göksu’ya yanıt: 'Bir kez daha kendini ifşa etti'
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun videolu paylaşımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırarak İBB'ye... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T22:29+0300
2021-12-28T22:30+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmıştı.Göksu, paylaşımında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “İBB’de 13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın” ifadelerini kullanmıştı. Göksu işe alım bilgilerini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırmıştı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Göksu’nun videoda elinde tuttuğu belgeleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, murat ongun

İBB Sözcüsü Ongun’dan AK Partili Göksu’ya yanıt: 'Bir kez daha kendini ifşa etti'

22:29 28.12.2021 (güncellendi: 22:30 28.12.2021)
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© DHA
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun videolu paylaşımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırarak İBB'ye 45 bin kişinin alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Göksu'nun elinde tuttuğu belgeleri paylaşan Ongun, "Cumhurbaşkanını yanıltan verilerin mimarı bir kez daha kendini ifşa etmiştir.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapmıştı.
Göksu, paylaşımında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “İBB’de 13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın” ifadelerini kullanmıştı. Göksu işe alım bilgilerini de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verisine dayandırmıştı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Göksu’nun videoda elinde tuttuğu belgeleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Hazırladığı videoda ‘Çalışma Bakanlığı verisine göre İBB'de 45 bin kişi işe alındı’ diyen kişinin ‘resmi evrakı’ ektedir, gördüğünüz gibi basit bir çıktı.
Cumhurbaşkanını yanıltan verilerin mimarı bir kez daha kendini ifşa etmiştir. Not: KİPTAŞ binasına 6539 kişi sığmaz.
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