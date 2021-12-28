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https://tr.sputniknews.com/20211228/irakta-isid-militanlari-polis-aracina-saldirdi-3-olu-4-yarali-1052176748.html
Irak'ta IŞİD militanları polis aracına saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
Irak'ta IŞİD militanları polis aracına saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
Irak'ta IŞİD'in düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T02:59+0300
2021-12-28T02:59+0300
2021-12-28T02:59+0300
dünya
irak
işid
saldırı
polis
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Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Siniye ilçesinde IŞİD militanları, polis ekiplerine saldırı düzenledi.Siniye ilçesinin el-Tartar yolu üzerinde meydana gelen saldırıda, militanların polis güçlerine ait aracı roketle vurması sonucu 3 polis hayatını kaybetti.Saldırıda 4 polis de yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20211218/abd-onculugundeki-koalisyon-ayn-el-esad-ussundeki-techizati-irak-ordusuna-devretti-1051899575.html
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irak, işid, saldırı, polis
Irak'ta IŞİD militanları polis aracına saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
Irak'ta IŞİD'in düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Siniye ilçesinde IŞİD militanları, polis ekiplerine saldırı düzenledi.
Siniye ilçesinin el-Tartar yolu üzerinde meydana gelen saldırıda, militanların polis güçlerine ait aracı roketle vurması sonucu 3 polis hayatını kaybetti.
Saldırıda 4 polis de yaralandı.