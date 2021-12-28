https://tr.sputniknews.com/20211228/israil-disisleri-bakani-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-izin-vermeyecegiz-1052177313.html
İsrail Dışişleri Bakanı: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ve bunu başta ABD olmak üzere nükleer müzakerelere katılan ülkelere... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T04:41+0300
2021-12-28T04:41+0300
2021-12-28T04:41+0300
dünya
israil
iran
viyana
müzakere
nükleer anlaşma
yair lapid
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Meclis'teki Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "İran'ın nükleer programını durdurmak İsrail'in öncelikli güvenlik ve dış politika sınavıdır" dedi.Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere katılan başta ABD olmak üzere tüm uluslararası güçlerle görüştüğünü aktaran Lapid, "Herkese bunu açıkça söyledik: İran'ın nükleer silah sahibi bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle hareket etmek tabii ki öncelikli tercihimiz, ancak gerekirse kendimizi savunmaktan geri durmayız" ifadelerini kullandı.İran'ın 'dünyayı sistematik olarak aldattığına ilişkin kesin istihbarat bulgularını müttefikleriyle paylaştıklarını' savunan Lapid, İran'ın tek amacının 'yaptırımların kaldırılması ve milyarlarca doların nükleer programına, Hizbullah, Suriye, Irak ve dünyadaki terör ağına aktarılması' olduğunu öne sürdü.Lapid, "İsrail, anlaşmaya karşı değil. İyi bir anlaşma iyidir. Biz, İran'ın nükleer programını, parasını ve terör ağını denetlemeyecek bir anlaşmaya karşıyız" diye konuştu.İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakerelerin 8. turu dün gerçekleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211227/ab-iran-nukleer-anlasmasina-taraf-heyetler-gorusmelerin-basariya-ulasmasi-icin-calisiyor-1052174090.html
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israil, iran, viyana, müzakere, nükleer anlaşma, yair lapid
İsrail Dışişleri Bakanı: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ve bunu başta ABD olmak üzere nükleer müzakerelere katılan ülkelere 'net biçimde bildirdiklerini' söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Meclis'teki Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "İran'ın nükleer programını durdurmak İsrail'in öncelikli güvenlik ve dış politika sınavıdır" dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere katılan başta ABD olmak üzere tüm uluslararası güçlerle görüştüğünü aktaran Lapid, "Herkese bunu açıkça söyledik: İran'ın nükleer silah sahibi bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle hareket etmek tabii ki öncelikli tercihimiz, ancak gerekirse kendimizi savunmaktan geri durmayız" ifadelerini kullandı.
İran'ın 'dünyayı sistematik olarak aldattığına ilişkin kesin istihbarat bulgularını müttefikleriyle paylaştıklarını' savunan Lapid, İran'ın tek amacının 'yaptırımların kaldırılması ve milyarlarca doların nükleer programına, Hizbullah, Suriye, Irak ve dünyadaki terör ağına aktarılması' olduğunu öne sürdü.
Lapid, "İsrail, anlaşmaya karşı değil. İyi bir anlaşma iyidir. Biz, İran'ın nükleer programını, parasını ve terör ağını denetlemeyecek bir anlaşmaya karşıyız" diye konuştu.
İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakerelerin 8. turu dün gerçekleştirilmişti.