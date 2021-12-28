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İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı
İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı
İstanbul'da çocuğunun eğitim gördüğü okula gelen veli, çocuğuna başka çocuklar tarafından zarar verildiğini ileri sürerek, okul müdürüne saldırdı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T16:50+0300
2021-12-28T16:50+0300
türkiye
istanbul
saldırı
okul
büyükçekmece
öğrenci
veli
okul müdürü
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İstanbul'da,, Büyükçekmece İlkokulu'nda F.İ. isimli veli, öğrencilerin arasında çıkan kavgada çocuğunun zarar gördüğünü ileri sürerek okula geldi.Okuldaki malzemelere zarar veren F.İ., okul müdürü V.A.’yı da darp etti. Saldırırdan sonra okuldan ayrılan şahıs, ihbar üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. F.İ.’nin daha öncede birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.Meslektaşlarının darp edilmesiyle ilgili okul önünde toplanan Eğitim Bir Sen İstanbul 5’nolu sendikalılar konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İstanbul 5’nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, “Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez. Öğretmenlere yönelik şiddetin her türlüsü geleceğe yöneltilen bir darbe ve yarınların karartılmasına yönelik bir hamledir. İdarecilerimizin hiçte hak etmediği şekilde bazı öğrenci velilerimizin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz bırakılması bizi bir kez daha derinden üzmüştür. Bir öğrenci velisi tarafından okulun kalbinin attığı öğretmenler odasına girilmiş içeride bulunan öğretmen arkadaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlerde bulunulmuş yetmemiş okul malına zarar verilmiştir. Daha sonra okul müdürümüze de aynı hakaretlerde bulunarak okul müdürümüz darp edilmiştir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/diyarbakirda-lise-ogrencisi-okula-getirdigi-silahla-intihar-etti-1052100891.html
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istanbul, saldırı, okul, büyükçekmece, öğrenci, veli, okul müdürü

İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı

16:50 28.12.2021
© İHAİstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı
İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA
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İstanbul'da çocuğunun eğitim gördüğü okula gelen veli, çocuğuna başka çocuklar tarafından zarar verildiğini ileri sürerek, okul müdürüne saldırdı.
İstanbul'da,, Büyükçekmece İlkokulu'nda F.İ. isimli veli, öğrencilerin arasında çıkan kavgada çocuğunun zarar gördüğünü ileri sürerek okula geldi.
Okuldaki malzemelere zarar veren F.İ., okul müdürü V.A.’yı da darp etti.
Saldırırdan sonra okuldan ayrılan şahıs, ihbar üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. F.İ.’nin daha öncede birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.
Meslektaşlarının darp edilmesiyle ilgili okul önünde toplanan Eğitim Bir Sen İstanbul 5’nolu sendikalılar konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan İstanbul 5’nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, “Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez. Öğretmenlere yönelik şiddetin her türlüsü geleceğe yöneltilen bir darbe ve yarınların karartılmasına yönelik bir hamledir. İdarecilerimizin hiçte hak etmediği şekilde bazı öğrenci velilerimizin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz bırakılması bizi bir kez daha derinden üzmüştür. Bir öğrenci velisi tarafından okulun kalbinin attığı öğretmenler odasına girilmiş içeride bulunan öğretmen arkadaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlerde bulunulmuş yetmemiş okul malına zarar verilmiştir. Daha sonra okul müdürümüze de aynı hakaretlerde bulunarak okul müdürümüz darp edilmiştir” dedi.
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