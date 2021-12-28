https://tr.sputniknews.com/20211228/istanbulda-hdp-binasina-silahli-ve-bicakli-saldiri-1-kisi-yaralandi-1052194353.html

İstanbul'da HDP binasına silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da HDP binasına silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da silahlı ve bıçaklı bir saldırgan HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasında bir kişiyi yaraladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T17:12+0300

2021-12-28T17:12+0300

2021-12-28T17:12+0300

politika

istanbul

hdp

saldırı

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Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, saldırganın ateşlemek istediği silah tutukluk yapınca, bıçakla saldırmaya çalıştı fakat binada nöbetçi olarak duran HDP’lilerin müdahalesiyle saldırgan kaçmak zorunda kaldı. Binadan çıkan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı girişiminde bir HDP’li hafif şekilde yaralandı.Olayın duyulmasıyla birlikte HDP il, ilçe yöneticileri Bahçelievler’e gidiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, “Açıkçası faciadan dönüldü diyebilirim. Silahın ateşlenmemesi büyük bir mucize. Silah ateş alsaydı bunları konuşmazdık. İzmir il binamızdaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz davasının bir gün öncesi böyle bir saldırının yapılması bizim için manidardır. Partimize dönük bu tür silahlı saldırılar, bir kişinin milliyetçi duygularıyla yaptığı saldırılar olarak gösterilmek isteniyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu saldırılar, planlı ve bilinçli saldırılardır” dedi.İstanbul Valiliği'nden açıklamaİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, (2) adet kurusıkı tabanca ve (6) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.Türkiye İşçi Partisi (TİP), HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına düzenlenen saldırıya ilişkin dayanışma açıklaması yayınladı.TİP’in sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamada “Barışa ve kardeşliğe olan inancımıza bu alçak saldırılar zarar veremez. HDP'li dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz” denildi.

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istanbul, hdp, saldırı