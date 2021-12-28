https://tr.sputniknews.com/20211228/itude-kovid-19-onlemleri-yuz-yuze-egitime-devam-zorunlulugu-kaldirildi-1052175687.html

İTÜ'de Kovid-19 önlemleri: Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı

İTÜ'de Kovid-19 önlemleri: Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) artan Kovid-19 vakaları tedbirleri beraberinde getirdi. Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T01:00+0300

2021-12-28T01:00+0300

2021-12-28T01:00+0300

türkiye

tedbir

istanbul teknik üniversitesi (itü)

ismail koyuncu

koronavirüs

yüz yüze eğitim

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek.Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.

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tedbir, istanbul teknik üniversitesi (itü), ismail koyuncu, koronavirüs, yüz yüze eğitim