İTÜ'de Kovid-19 önlemleri: Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek.Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) artan Kovid-19 vakaları tedbirleri beraberinde getirdi. Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu kaldırıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.
Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.
İTÜ Mensuplarımızın dikkatine,
Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.
Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.
Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek.
Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.