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Karaveli: Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı
Karaveli: Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Karaveli, çok daha güçlü bir oyun ortaya... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T03:07+0300
2021-12-28T03:07+0300
spor
beşiktaş
konyaspor
önder karaveli
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Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik etti.Yeşil-beyazlı ekibin ligdeki konumunu hak eden bir oyunu ortaya koyduğunu anlatan Karaveli, şöyle konuştu:"Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulan ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu, düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunulmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu coşkulu, etkili oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum."Karaveli, maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna müdahalelerde bulunduğunu hatırlatarak, rakibin de buna karşılık verdiğini anımsattı.'Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı'Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine işaret eden Karaveli, şunları kaydetti:"Oyuna giren iki oyuncumuzdan özellikle hücum açısından katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyunun biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında iki takımın da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada verdiğimiz bir pozisyon... Ön tarafta sonlandıramadığımız, ceza sahası içinde, hatta kale sahası içinde daha kalabalık olduğumuz pozisyonda gol yedik. Yoğun maç trafiğinin her iki takımı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunun daha yüksek seviyede olması gerekirdi. Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız."'Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum'Karaveli, bir basın mensubunun maçın hakeminin performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili bir soru üzerine ise Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübünün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. Beşiktaş, en doğru organizasyona en kısa zamanda ulaşacak. Hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
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beşiktaş, konyaspor, önder karaveli

Karaveli: Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı

03:07 28.12.2021
© AAÖnder Karaveli
Önder Karaveli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Karaveli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koymaları gerektiğini söyledi.
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik etti.
Yeşil-beyazlı ekibin ligdeki konumunu hak eden bir oyunu ortaya koyduğunu anlatan Karaveli, şöyle konuştu:
"Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulan ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu, düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunulmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu coşkulu, etkili oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum."
Karaveli, maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna müdahalelerde bulunduğunu hatırlatarak, rakibin de buna karşılık verdiğini anımsattı.

'Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı'

Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine işaret eden Karaveli, şunları kaydetti:
"Oyuna giren iki oyuncumuzdan özellikle hücum açısından katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyunun biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında iki takımın da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada verdiğimiz bir pozisyon... Ön tarafta sonlandıramadığımız, ceza sahası içinde, hatta kale sahası içinde daha kalabalık olduğumuz pozisyonda gol yedik. Yoğun maç trafiğinin her iki takımı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunun daha yüksek seviyede olması gerekirdi. Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız."

'Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum'

Karaveli, bir basın mensubunun maçın hakeminin performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.
Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili bir soru üzerine ise Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübünün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. Beşiktaş, en doğru organizasyona en kısa zamanda ulaşacak. Hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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Beşiktaş, Konya deplasmanında son dakikada mağlup oldu
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