Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20211228/karayalcindan-ibbye-baslatilan-ozel-teftis-yorumu-kayyum-noktasina-gelecegini-sanmiyorum-1052188951.html
Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum
Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Karayalçın, başlatılan İBB özel teftişi konusunda “Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum. Çok komik olur. Siyaset bunu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:36+0300
2021-12-28T14:36+0300
seyir hali
radyo
recep tayyip erdoğan
süleyman soylu
adalet bakanlığı
içişleri bakanlığı
murat karayalçın
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
terör
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052188925_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_03391559f15d4e0471162aac06f04c38.jpg
Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum
28.12.2021 SEYİR HALİ
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı iddiasıyla başlatılan özel teftişi ve bu konuda siyasetçiler tarafından yapılan açıklamaları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Karayalçın, İBB çalışanları hakkındaki açıklamaları “Devlet ciddiyetinin ya da devletin kurallara dayalı işleyişinin olmadığı bir ortamda sorun yaşıyoruz. Aralık ayı başında Sayın İçişleri Bakanı bazı suçlamalarda bulundu. İBB’de terörist çalıştırıldığına dair iddiaları vardı. Buna belediye başkanımız bence çok doğru bir yanıt verdi: Böyle bir şey varsa üzerine birlikte gidelim. Uzunca bir süre bu konuda başka bir gelişme yaşanmamışken Sayın Cumhurbaşkanı’nın iki gün önce İstanbul’da AKP’nin İl Danışma Kurulu toplantısında bunu başka bir evreye ve sayısal büyüklüklere taşıdığını duyduk: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörle bağlantılı 45 bin kişi işe alındı. Bu dehşet bir şey, ülkenin Cumhurbaşkanı 89 bin kişinin çalıştığı belediyede çalışanların yarısının terörle bağlantılı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine özel teftiş süreci devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı ihbara, şikayete ve tespite dayalı olarak 550 kişinin terörle bağlantısı olduğunu söyledi. Yani 45 bin kişilik sayı 550’ye indirildi. Bunların bir de şu kadarı PKK’lı, FETÖ’cü diye dağılımı verildi” diye aktardı.‘Kamu yönetimi açısından akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız’Verilen sayılar arasındaki farka dikkat çeken Karayalçın, bu durumu “Birkaç şeyin üzerinde durmak gerekiyor. Bu sayısal farklılık nereden geliyor? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi bu kadar yanlış bir bilgi verilemez. Kendisinin doğrudan tespiti olamaz demek ki Cumhurbaşkanı’na böyle bir bilgi verildi. Kim veriyor bu bilgiyi? Muhtemelen Turizm Bakanlığı vermiyor. Ya İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı’ndan geliyor. Eski bir Başbakan Yardımcısı olarak İçişleri Bakanlığı’ndan gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman bu nasıl oluyor? Kamu yönetimi açısından akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız” diye yorumladı.‘Bu kişilere devletin bir organı olan Adli Sicil tarafından temiz kağıdı verilmiş’Karayalçın, “Bir başka açıdan da konuyu şöyle görmek gerekir. Kamuda çalışacak kişi, adli sicilden kendileri ile ilgili herhangi bir mahkumiyet kararı olmadığı ya da herhangi bir soruşturmanın olmadığına ilişkin temiz kağıdı dediğimiz bir belge almaları gerekir. Temiz kağıdı yoksa giremez, bu kadar açık. Bu kişilere devletin bir organı olan Adli Sicil tarafından temiz kağıdı verilmiş. O zaman bunun için de bir soruşturma açmak gerekir. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir suçu olamaz. Temiz kağıdı verilmemiş kişi işe alınmış olsa bu iddia dile getirilebilirdi ama Sayın Belediye Başkanımız ‘hepsinin temiz kağıdı var ama ayrıca terörist varsa soruşturalım ortaya çıkartalım’ diyor. Devletin işlemediğinin bir başka ifadesidir” diye ifade etti.‘Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum, siyaset bunu ne Türkiye’ye ne dünyaya anlatabilir’Karayalçın, soruşturmanın sonucu konusunda “Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum. Çok komik olur. Siyaset bunu ne Türkiye’ye anlatabilir ne dünyaya anlatabilir. Öyle bir noktaya gideceğini de sanmıyorum. Suç, çamur attılar. İzi kalır diye umuyorlar. Tam tersine yurttaşlarımızın hangi parti mensubu olurlarsa olsunlar Sayın Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkacaklarına bu konunun yanlışlığını içtenlikle değerlendireceklerine inanıyorum. Hiçbir yere varmaz, varamaz. Çünkü ortada herhangi bir suç yok” şeklinde konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052188925_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_375e8c5f86d793a192d0108baefb4114.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, recep tayyip erdoğan, süleyman soylu, adalet bakanlığı, içişleri bakanlığı, murat karayalçın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), terör, cumhurbaşkanı, teftiş, ekrem imamoğlu, аудио

Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum

14:36 28.12.2021
SEYİR HALİ
Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Karayalçın, başlatılan İBB özel teftişi konusunda “Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum. Çok komik olur. Siyaset bunu ne Türkiye’ye anlatabilir ne dünyaya anlatabilir. Hiçbir yere varmaz, varamaz. Çünkü ortada herhangi bir suç yok” dedi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı iddiasıyla başlatılan özel teftişi ve bu konuda siyasetçiler tarafından yapılan açıklamaları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Karayalçın, İBB çalışanları hakkındaki açıklamaları “Devlet ciddiyetinin ya da devletin kurallara dayalı işleyişinin olmadığı bir ortamda sorun yaşıyoruz. Aralık ayı başında Sayın İçişleri Bakanı bazı suçlamalarda bulundu. İBB’de terörist çalıştırıldığına dair iddiaları vardı. Buna belediye başkanımız bence çok doğru bir yanıt verdi: Böyle bir şey varsa üzerine birlikte gidelim. Uzunca bir süre bu konuda başka bir gelişme yaşanmamışken Sayın Cumhurbaşkanı’nın iki gün önce İstanbul’da AKP’nin İl Danışma Kurulu toplantısında bunu başka bir evreye ve sayısal büyüklüklere taşıdığını duyduk: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörle bağlantılı 45 bin kişi işe alındı. Bu dehşet bir şey, ülkenin Cumhurbaşkanı 89 bin kişinin çalıştığı belediyede çalışanların yarısının terörle bağlantılı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine özel teftiş süreci devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı ihbara, şikayete ve tespite dayalı olarak 550 kişinin terörle bağlantısı olduğunu söyledi. Yani 45 bin kişilik sayı 550’ye indirildi. Bunların bir de şu kadarı PKK’lı, FETÖ’cü diye dağılımı verildi” diye aktardı.

‘Kamu yönetimi açısından akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız’

Verilen sayılar arasındaki farka dikkat çeken Karayalçın, bu durumu “Birkaç şeyin üzerinde durmak gerekiyor. Bu sayısal farklılık nereden geliyor? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi bu kadar yanlış bir bilgi verilemez. Kendisinin doğrudan tespiti olamaz demek ki Cumhurbaşkanı’na böyle bir bilgi verildi. Kim veriyor bu bilgiyi? Muhtemelen Turizm Bakanlığı vermiyor. Ya İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı’ndan geliyor. Eski bir Başbakan Yardımcısı olarak İçişleri Bakanlığı’ndan gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman bu nasıl oluyor? Kamu yönetimi açısından akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız” diye yorumladı.

‘Bu kişilere devletin bir organı olan Adli Sicil tarafından temiz kağıdı verilmiş’

Karayalçın, “Bir başka açıdan da konuyu şöyle görmek gerekir. Kamuda çalışacak kişi, adli sicilden kendileri ile ilgili herhangi bir mahkumiyet kararı olmadığı ya da herhangi bir soruşturmanın olmadığına ilişkin temiz kağıdı dediğimiz bir belge almaları gerekir. Temiz kağıdı yoksa giremez, bu kadar açık. Bu kişilere devletin bir organı olan Adli Sicil tarafından temiz kağıdı verilmiş. O zaman bunun için de bir soruşturma açmak gerekir. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir suçu olamaz. Temiz kağıdı verilmemiş kişi işe alınmış olsa bu iddia dile getirilebilirdi ama Sayın Belediye Başkanımız ‘hepsinin temiz kağıdı var ama ayrıca terörist varsa soruşturalım ortaya çıkartalım’ diyor. Devletin işlemediğinin bir başka ifadesidir” diye ifade etti.

‘Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum, siyaset bunu ne Türkiye’ye ne dünyaya anlatabilir’

Karayalçın, soruşturmanın sonucu konusunda “Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum. Çok komik olur. Siyaset bunu ne Türkiye’ye anlatabilir ne dünyaya anlatabilir. Öyle bir noktaya gideceğini de sanmıyorum. Suç, çamur attılar. İzi kalır diye umuyorlar. Tam tersine yurttaşlarımızın hangi parti mensubu olurlarsa olsunlar Sayın Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkacaklarına bu konunun yanlışlığını içtenlikle değerlendireceklerine inanıyorum. Hiçbir yere varmaz, varamaz. Çünkü ortada herhangi bir suç yok” şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:06Bakan Muş: Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak
14:59Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
14:59TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
14:54Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
14:47Lavrov: AB'nin yeni Rusya yaklaşımı 'siyasi kamasutra'
14:46Erdoğan: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır
14:36Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum
14:31Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'
14:02Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin 2 astsubaya, 'taksirle ölüme neden olmak'tan dava
13:51Uçakta maske takmadığı için yaşlı adama saldıran maskesiz kadın tutuklandı
13:45Dükkanın önündeki ağaca koyduğu kovanla bal üreten Laz bakkaldan Kovid'e karşı 'Lazovac aşısı'
13:43Bir milyon liralık kuyumcu soygununda hırsızlar, 'çamur izi'nden yakalandı
13:39Cardata: İkinci el araba fiyatları 1 ay sonra yüzde 50 düşecek
13:33TTB'den Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 'Turkovac' yazısı: 'Güvenli' ve 'etkili' raporu var mı?
13:22Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek
13:09İsrail’de kuş gribi alarmı: En az 5 bin göçmen turna öldü
13:0181 ilde operasyon: 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
13:00NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak
13:00Mahkemeden hız aşım cezasına iptal: Cihazların yanlış ölçme ihtimali var
12:56TOGG'un bagajını açan İHA muhabiri, görevliden azar işitti