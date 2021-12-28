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Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun
Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan KPSS’den 92 üzeri puan alıp atanamayan bir kişinin paylaşımını alıntıladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında “Hakkı... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T23:30+0300
2021-12-28T23:42+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.
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Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun

23:30 28.12.2021 (güncellendi: 23:42 28.12.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan KPSS’den 92 üzeri puan alıp atanamayan bir kişinin paylaşımını alıntıladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında “Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun” yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.
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