Kommersant: Rusların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi sürüyor

Rusların yurtdışında gayrimenkul alımına ilgisinin pandemi öncesindeki seviyenin gerisinde olduğuna dikkat çeken gazete, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.6'lık artış olsa da, 2019'a kıyasla yüzde 13.8 oranında bir düşüş kaydedildiğine dikkat çekti.



Prian.ru sitesinin analizine göre deniz ülkeleri Türkiye, Bulgaristan ve İspanya'nın en fazla rağbet gören yerler olduğunu aktaran Kommersant, Tranio şirketinin analizlerinde Türkiye'ye talebin yüzde 53 arttığının görüldüğünü kaydetti.



Prian.ru'ya konuşan uzmanlar, Türk lirasındaki değer kaybının Rusları Türkiye'de gayrimenkul satın almaya yönelttiğini ifade etti.



Kommersant, bazı ülkelerin gayrimenkul alımı karşılığında ikamet izni ve vatandaşlık alma prosedürlerini basitleştirmeye hazırlandığını ve bu sayede Rusları çekme konusunda Türkiye'yle rekabete gireceğini de ekledi.