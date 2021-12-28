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https://tr.sputniknews.com/20211228/kommersant-ruslarin-turkiyede-gayrimenkule-ilgisi-suruyor-1052197496.html
Kommersant: Rusların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi sürüyor
Kommersant: Rusların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi sürüyor
Uluslararası seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte Rusya vatandaşlarının yurtdışında gayrimenkul alımına ilgisinin yeni arttığını... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T18:53+0300
2021-12-28T18:53+0300
ekonomi
rusya
türkiye
ruslar
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Rusların yurtdışında gayrimenkul alımına ilgisinin pandemi öncesindeki seviyenin gerisinde olduğuna dikkat çeken gazete, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.6'lık artış olsa da, 2019'a kıyasla yüzde 13.8 oranında bir düşüş kaydedildiğine dikkat çekti.Prian.ru sitesinin analizine göre deniz ülkeleri Türkiye, Bulgaristan ve İspanya'nın en fazla rağbet gören yerler olduğunu aktaran Kommersant, Tranio şirketinin analizlerinde Türkiye'ye talebin yüzde 53 arttığının görüldüğünü kaydetti.Prian.ru'ya konuşan uzmanlar, Türk lirasındaki değer kaybının Rusları Türkiye'de gayrimenkul satın almaya yönelttiğini ifade etti.Kommersant, bazı ülkelerin gayrimenkul alımı karşılığında ikamet izni ve vatandaşlık alma prosedürlerini basitleştirmeye hazırlandığını ve bu sayede Rusları çekme konusunda Türkiye'yle rekabete gireceğini de ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211218/edirneden-konuta-hucum-bulgarlar-koy-evi-yunanlar-daire-aliyor-1051891919.html
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rusya, türkiye, ruslar, konut

Kommersant: Rusların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi sürüyor

18:53 28.12.2021
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Uluslararası seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte Rusya vatandaşlarının yurtdışında gayrimenkul alımına ilgisinin yeni arttığını yazan Kommersant gazetesi, en fazla ilgi gösterilen ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
Rusların yurtdışında gayrimenkul alımına ilgisinin pandemi öncesindeki seviyenin gerisinde olduğuna dikkat çeken gazete, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.6'lık artış olsa da, 2019'a kıyasla yüzde 13.8 oranında bir düşüş kaydedildiğine dikkat çekti.

Prian.ru sitesinin analizine göre deniz ülkeleri Türkiye, Bulgaristan ve İspanya'nın en fazla rağbet gören yerler olduğunu aktaran Kommersant, Tranio şirketinin analizlerinde Türkiye'ye talebin yüzde 53 arttığının görüldüğünü kaydetti.

Prian.ru'ya konuşan uzmanlar, Türk lirasındaki değer kaybının Rusları Türkiye'de gayrimenkul satın almaya yönelttiğini ifade etti.

Kommersant, bazı ülkelerin gayrimenkul alımı karşılığında ikamet izni ve vatandaşlık alma prosedürlerini basitleştirmeye hazırlandığını ve bu sayede Rusları çekme konusunda Türkiye'yle rekabete gireceğini de ekledi.
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