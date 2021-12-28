Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı

Omicron varyantının dünya çapında etkisini artırmasıyla birlikte pazartesi günü rekor seviyede günlük vaka sayısı kaydedildi.Bloomberg'de yer alan habere göre, dünya genelinde son 7 günün günlük ortalama vaka sayısı ise 841 bin olarak açıklandı. Bu, Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıkmasından itibaren koronavirüs vaka sayılarında yüzde 49'luk bir artış görüldüğünü kanıtlıyor.Oldukça mutasyona uğramış ve şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olan Omicron, normalde aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı ortadan kaldırdığı için küresel olarak hızla baskın mutasyon haline geliyor.
Bloomberg'de yer alan habere göre, dünya genelinde son 7 günün günlük ortalama vaka sayısı ise 841 bin olarak açıklandı. Bu, Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıkmasından itibaren koronavirüs vaka sayılarında yüzde 49'luk bir artış görüldüğünü kanıtlıyor.
Oldukça mutasyona uğramış ve şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olan Omicron, normalde aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı ortadan kaldırdığı için küresel olarak hızla baskın mutasyon haline geliyor.