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Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
Dünya genelinde günlük vaka sayısı, 1.44 milyon ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:54+0300
2021-12-28T14:59+0300
koronavirüs
artış
aşı
salgın
dünya
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
omicron
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Omicron varyantının dünya çapında etkisini artırmasıyla birlikte pazartesi günü rekor seviyede günlük vaka sayısı kaydedildi.Bloomberg'de yer alan habere göre, dünya genelinde son 7 günün günlük ortalama vaka sayısı ise 841 bin olarak açıklandı. Bu, Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıkmasından itibaren koronavirüs vaka sayılarında yüzde 49'luk bir artış görüldüğünü kanıtlıyor.Oldukça mutasyona uğramış ve şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olan Omicron, normalde aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı ortadan kaldırdığı için küresel olarak hızla baskın mutasyon haline geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211227/saglik-bakanligi-1-aralik-itibariyla-sekanslanan-3-bin-344-ornekten-42si-omicron-1052168363.html
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artış, aşı, salgın, dünya, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, omicron

Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı

14:54 28.12.2021 (güncellendi: 14:59 28.12.2021)
© AAOmicron Varyantı - Koronavirüs
Omicron Varyantı - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Dünya genelinde günlük vaka sayısı, 1.44 milyon ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Omicron varyantının dünya çapında etkisini artırmasıyla birlikte pazartesi günü rekor seviyede günlük vaka sayısı kaydedildi.
Bloomberg'de yer alan habere göre, dünya genelinde son 7 günün günlük ortalama vaka sayısı ise 841 bin olarak açıklandı. Bu, Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıkmasından itibaren koronavirüs vaka sayılarında yüzde 49'luk bir artış görüldüğünü kanıtlıyor.
Oldukça mutasyona uğramış ve şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olan Omicron, normalde aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı ortadan kaldırdığı için küresel olarak hızla baskın mutasyon haline geliyor.
Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) - koronavirüs - maske - - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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