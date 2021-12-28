https://tr.sputniknews.com/20211228/koronaviruste-gunluk-vaka-sayisi-rekoru-kirildi-1052189507.html

Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı

Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, 1.44 milyon ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T14:54+0300

2021-12-28T14:54+0300

2021-12-28T14:59+0300

koronavirüs

artış

aşı

salgın

dünya

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

omicron

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Omicron varyantının dünya çapında etkisini artırmasıyla birlikte pazartesi günü rekor seviyede günlük vaka sayısı kaydedildi.Bloomberg'de yer alan habere göre, dünya genelinde son 7 günün günlük ortalama vaka sayısı ise 841 bin olarak açıklandı. Bu, Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıkmasından itibaren koronavirüs vaka sayılarında yüzde 49'luk bir artış görüldüğünü kanıtlıyor.Oldukça mutasyona uğramış ve şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olan Omicron, normalde aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı ortadan kaldırdığı için küresel olarak hızla baskın mutasyon haline geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211227/saglik-bakanligi-1-aralik-itibariyla-sekanslanan-3-bin-344-ornekten-42si-omicron-1052168363.html

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artış, aşı, salgın, dünya, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, omicron