https://tr.sputniknews.com/20211228/lavrov-abnin-yeni-rusya-yaklasimi-siyasi-kamasutra-1052189216.html

Lavrov: AB'nin yeni Rusya yaklaşımı 'siyasi kamasutra'

Lavrov: AB'nin yeni Rusya yaklaşımı 'siyasi kamasutra'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Rusya'yla ilişkileri geliştirmeye yönelik yeni yaklaşımının siyasi şizofreniyi ve siyasi kamasutrayı anımsattığını... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T14:47+0300

2021-12-28T14:47+0300

2021-12-28T14:51+0300

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Lavrov, "Eski AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Moskova'yla diyalog için 5 ilke geliştirdi ve ana ilkede Moskova'nın Minsk anlaşmalarını uygulaması halinde Rusya'yla ilişkilerin normalleşmesinin söz konusu olabileceğini belirtti. Minsk anlaşmalarını okuyan herkes, bunun siyasi şizofreni olduğunu anlar" dedi.Mogherini'den sonra Josep Borrell'in göreve geldiğini ve Avrupa Komisyonu'yla birlikte Rusya'yla ilişkiler hakkında 'mesafe koyma, baskı yapma ve AB'nin çıkarına olan konularda diyalog' ilkelerine dayanan yeni bir rapor hazırladığını anlatan Lavrov, "Ancak Avrupa Konseyi, Rusya'nın Minsk anlaşmalarını uygulamasını öngören Mogherini'nin 5 ilkesinin kalmasına karar verdi ve 'geri püskürt, dizginle ve dahil et' şeklindeki yeni yaklaşımı açıkladı. Afedersiniz ama bu bir 'siyasi kamasutra'" ifadelerini kullandı.'Batı, Ukrayna'da silahlı çatışmayı körükleyebilir'Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'da silahlı çatışmayı körükleyebileceğini ve bunun için Rusya'yı suçlayabileceğini ihtimal dışı tutmadıklarını söyledi.Batı'nın 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırı silahları da dahil 2.5 milyar dolar değerinde silah ve mühimmat sağladığına dikkat çeken Lavrov, "Militarist duyguları kabartmak, küçük bir savaş çıkarmak, ardından bizi suçlamak, rekabet gücümüzün azalması için yeni yaptırımlar uygulamak istediklerini dışlamıyorum. Halihazırda AB, önleyici yaptırımlar uygulama ve çatışma çıkmaması halinde onları kaldırma çağrısı yapıyor. Hiç kimsenin bunları asla kaldırmayacağı malumunuz" diye konuştu.'Batı, adil rekabete hazır değil'NATO'yla ilişkilere değinen Lavrov, Moskova ile İttifak arasındaki ilişkilerin düşmanlık olarak tanımlanabileceğini, ancak askeri blokla yapıcı bir rekabet umduklarını kaydetti."Eğer Batı adil rekabete yönelirse, bunun mevcut durumdan çıkış için en uygun seçenek olacağını düşünüyorum" diyen Lavrov, ancak Batı'nın adil rekabete hazır olmadığının altını çizdi.'NATO'nun gerçek misyonunu biliyoruz'Lavrov, NATO'nun gerçek misyonunu bildiklerini de belirterek şöyle devam etti: "Şu anda NATO, Varşova Paktı'nın bozulmasından ve SSCB'nin dağılmasından sonra boşta bırakılan bölgeyi geliştirmeyi amaçlayan tamamen jeopolitik bir proje. Yaptıkları şey bu. Ancak Putin'in de dediği gibi bizim sınırlarımıza kadar geldikleri için artık buna kayıtsız kalamayız."'Rusya kuşatılmış kale olmayacak'Lavrov, Rus yönetiminin planları arasında Rusya'nın Batı'nın baskısı altında kuşatılmış bir kaleye dönüştürülmesinin yer almadığını ifade etti.Yaptırım baskısı da dahil Batı'yla ihtilaflar nedeniyle Rusya'nın 'kuşatılmış kale' pozisyonuna geçip geçmeyeceğine ilişkin bir soru karşısında Lavrov, Rusya yönetiminin planlarında böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211228/ryabkov-abd-guvenlik-garantileriyle-ilgili-muzakereler-icin-bazi-soyut-konulari-gundeme-getiriyor-1052185151.html

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sergey lavrov, abd, rusya, ukrayna, siyasi