https://tr.sputniknews.com/20211228/mbappe-dunya-kupasinin-2-yilda-bir-duzenlenmesine-karsi-yilda-60-mac-oynuyoruz-1052186385.html

Mbappe, Dünya Kupası’nın 2 yılda bir düzenlenmesine karşı: 'Yılda 60 maç oynuyoruz'

Mbappe, Dünya Kupası’nın 2 yılda bir düzenlenmesine karşı: 'Yılda 60 maç oynuyoruz'

Fransız yıldız Kylian Mbappe, FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme planlarına karşı çıkarak, bunun turnuvayı daha az özel hale getireceğini ve... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T12:48+0300

2021-12-28T12:48+0300

2021-12-28T12:48+0300

spor

fransa

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2022 dünya kupası

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kylian mbappe

mbappe

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FIFA, Dünya Kupası'nı 2 yılda bir düzenlemenin üye federasyonlar için 'muazzam finansal faydalar' sağlayacağını öne sürerek konuyu tekrar gündeme getirdi.23 yaşındaki Paris Saint-Germain forveti Mbappe ise oyuncuları yıpratmamanın önemli olduğunu, ancak rekabetin, güzelliği korumanın ana nedeni olduğunu söyledi. Mbappe, "4 yılda bir düzenlenmesi bu organizasyonu özel kılıyor. Bir veya 2 yılda bir oynarsanız bu daha çok günlük bir deneyim gibi hissettirir" dedi.PSG'li yıldız, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildiği Global Futbol Ödülleri'nde şunları ifadeleri kullandı:"Her iki yılda bir Dünya Kupası mı? Doğru mu yanlış mı söyleyemem. Her dört yılda bir olan benzersiz bir şey. Her iki yılda bir oynarsak normal bir rekabet haline gelir."Yılda 60 maç oynuyoruz. Oynamaktan mutluyuz, ama böylesi çok fazla oluyor. Kalite istiyorsanız oyuncuların dinlenmesine izin vermelisiniz.”

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fransa, fifa, 2022 dünya kupası, ligue 1, kylian mbappe, mbappe