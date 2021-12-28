https://tr.sputniknews.com/20211228/mehmet-barlas-erdoganin-amerikan-dolarini-dize-getirmesi-ertesinde-sira-stokculara-geldi-1052185458.html

Mehmet Barlas: Erdoğan'ın Amerikan Doları'nı dize getirmesi ertesinde sıra stokçulara geldi

Mehmet Barlas: Erdoğan'ın Amerikan Doları'nı dize getirmesi ertesinde sıra stokçulara geldi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhuriyet döneminde çıkartılan Milli Koruma Kanunu'na işaret ederek, "Bu yasayı çiğneyenlere hapis cezaları verildi... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T12:30+0300

2021-12-28T12:30+0300

2021-12-28T12:30+0300

türkiye

mehmet barlas

recep tayyip erdoğan

stok

stokçuluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg

Mehmet Barlas, Kazıkçı Tüccar başlıklı yazısında, Milli Koruma Kanunu'nu hatırlatarak, "Bu yasayı çiğneyenlere hapis cezaları verildi. Bazı varlıklı aileler ise ailenin içinden birini seçip onu hapse gönderirdi. Son dönemlerde bu geçmişi unutmaya başlamıştık. Ama virüs salgını, ekonominin bütün dengelerini bozunca ihtikârcılık da, stokçuluk da başvurulur bir yöntem haline geldi.Döviz yükselirken acımasız bir şekilde artan market etiketleri, döviz hızla düşerken nedense inişe geçişte çok yavaş hareket ediyor. Dahası, ellerindeki stokları bahane eden market yöneticileri de fahiş fiyatla mücadele konusunda oldukça isteksiz görünüyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doları dize getirdiğini belirten Barlas, yazısının ilgili kısmında şunları kaydetti:"Vatandaş olarak çarşıyı, pazarı gezdiğimiz zaman anormal uyumsuzluklar hemen göze çarpıyor.Yani et fiyatından başlayıp süte kadar uzanan ürün yelpazesinde vatandaşa yönelmiş kazıklar dayanılır gibi değil. Peki bu fahiş fiyatlarla nasıl mücadele edilecek? Sanırım Türkiye'yi yeni bir Milli Koruma Kanunu bekliyor. Ve buna da pek az kimse itiraz edecek"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, stok, stokçuluk