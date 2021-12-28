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Meksika'daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi
Meksika'daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi
Meksika’nın Hidalgo eyaletindeki Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde yetişkin erkek aslan, yeni doğan yavrusunu yedi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T08:30+0300
2021-12-28T08:32+0300
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Hayvanat bahçesinin açık olduğu saatte ziyaretçilerin gözü önünde gerçekleşen olaya bazı çocuklar da şahit oldu. Sosyal medyada paylaşılan olaya tepki gösterilmesinin ardından Hidalgo eyaletinde büyük kedilere hizmet veren Invictus Vakfı’nın Başkanı Erica Ortigoza Vasquez üzücü olayın hayvanat bahçesi yetkililerinin ihmali sebebiyle gerçekleştiğini ifade ederek, Federal Çevre Koruma Savcılığı'na şikayette bulunduklarını belirtti. Vasquez, anne aslan ve yeni doğan yavrunun güvenlik sebebiyle baba aslandan bir süre ayrı tutulması gerektiğini, hayvanat bahçesinin ticari amaç nedeniyle bu kuralı es geçtiğini ifade etti.
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meksika, aslan, yavru

Meksika'daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi

08:30 28.12.2021 (güncellendi: 08:32 28.12.2021)
© AP Photo / Jerome DelayGüney Afrika aslan
Güney Afrika aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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Meksika’nın Hidalgo eyaletindeki Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde yetişkin erkek aslan, yeni doğan yavrusunu yedi.
Hayvanat bahçesinin açık olduğu saatte ziyaretçilerin gözü önünde gerçekleşen olaya bazı çocuklar da şahit oldu.
Sosyal medyada paylaşılan olaya tepki gösterilmesinin ardından Hidalgo eyaletinde büyük kedilere hizmet veren Invictus Vakfı’nın Başkanı Erica Ortigoza Vasquez üzücü olayın hayvanat bahçesi yetkililerinin ihmali sebebiyle gerçekleştiğini ifade ederek, Federal Çevre Koruma Savcılığı'na şikayette bulunduklarını belirtti.
Vasquez, anne aslan ve yeni doğan yavrunun güvenlik sebebiyle baba aslandan bir süre ayrı tutulması gerektiğini, hayvanat bahçesinin ticari amaç nedeniyle bu kuralı es geçtiğini ifade etti.
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