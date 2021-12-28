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MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi
MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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tüsiad, müsiad

MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi

20:07 28.12.2021 (güncellendi: 20:22 28.12.2021)
© Twitter/MÜSİADMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Twitter/MÜSİAD
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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız @MahmutAsmali ve YK üyelerimiz, @TUSIAD Başkanı @SimoneKaslowski ve beraberindeki heyet ile Genel Merkez binamızda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve iş dünyamıza dair fikirler ele alındı. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."

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