https://tr.sputniknews.com/20211228/musiad-ve-tusiad-baskanlari-bir-araya-geldi-1052199260.html

MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi

MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

tüsiad

müsiad

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski İstanbul'da bir araya geldi.MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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