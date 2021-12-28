https://tr.sputniknews.com/20211228/nasa-uzayda-hayat-bulundugunda-insanlarin-ne-tepki-verecegini-anlamak-icin-ilahiyatci-ise-alacak-1052186920.html

NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak

NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak

NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, insanların nasıl tepki vereceğini ve keşfin tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T13:00+0300

2021-12-28T13:00+0300

2021-12-28T13:14+0300

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2014 yılında 1.1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek.NTV’nin aktardığına göre, CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.‘İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?’Bununla birlikte NASA program kapsamında, zamanın başlangıcından beri insanlığın aklını kurcalayan soruların cevabını arayacağını açıkladı. Bu sorular arasında, ‘Hayatta olmak ne anlama geliyor?’, ‘İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?’ ve ‘Dinler açısından uzayda yaşamın olması ne anlama geliyor?’ gibi sorular yer alıyor.Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA’nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor.‘Dini gelenekler insanların bu konudaki tutumunu önemli ölçüde etkileyebilir’Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir” diye konuştu.‘Din öğretileri uzaydaki yaşam ihtimalini destekliyor’Davison, ayrıca insanlığın diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığına inandığını belirten Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini adlı bir kitabı gelecek yıl yayınlamaya hazırlanıyor.Davison, “Farklı dinlerdeki birçok öğreti uzayda yaşam olabileceğine işaret ediyor” dedi.Diğer taraftan, dünya dışı varlıklar fikrinin imkansız olduğunu düşünmeyen tek ilahiyetçı Davison değil.Katolik Üniversitesi'nde gökbilimci ve fizik profesörü olan Duilia de Mello, sınıflarında genellikle evrendeki akıllı yaşam hakkında teorik sorular ortaya atan birkaç seminer öğrencisi olduğunu söyledi.'Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok'Mello,”'Eğer yaratılışın ürünleriysek, neden diğer gezegenlerde de hayat yaratılmış olmasın. Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok” diye konuştu.Ancak, tüm ilahiyatçılar diğer gezegenlerde yaşam fikrine katılmıyor. . Southern Baptist Theological Seminary başkanı Albert Mohler, 2008 yılındaki bir röportajda, uzaylılar diye bir şey olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:Uzay araştırmalarında yeni bir çağ başladıÖte yandan, uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu 25 Aralık’ta Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. Fırlatma Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden gerçekleşti.Teleskobun yapımında 174 ülkeden bin 200 bilim insanı, mühendis ve teknisyen görev yaptı. Dev projenin yapımı 25 yıl sürdü, maliyeti ise 10 milyar dolara ulaştı.James Webb teleskobu ile uzay araştırmalarında yeni bir çağın başlayacağı öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210518/abdli-profesor-nasa-dunyadaki-mikroplari-marsa-tasimis-olabilir-1044529880.html

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