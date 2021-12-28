Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211228/nasa-uzayda-hayat-bulundugunda-insanlarin-ne-tepki-verecegini-anlamak-icin-ilahiyatci-ise-alacak-1052186920.html
NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak
NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak
NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, insanların nasıl tepki vereceğini ve keşfin tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T13:00+0300
2021-12-28T13:14+0300
nasa
yaşam
uzay
hayat
ilahiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052186746_0:340:1692:1291_1920x0_80_0_0_bb4fc38d913d60285e94dd8dcedb3a11.jpg
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2014 yılında 1.1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek.NTV’nin aktardığına göre, CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.‘İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?’Bununla birlikte NASA program kapsamında, zamanın başlangıcından beri insanlığın aklını kurcalayan soruların cevabını arayacağını açıkladı. Bu sorular arasında, ‘Hayatta olmak ne anlama geliyor?’, ‘İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?’ ve ‘Dinler açısından uzayda yaşamın olması ne anlama geliyor?’ gibi sorular yer alıyor.Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA’nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor.‘Dini gelenekler insanların bu konudaki tutumunu önemli ölçüde etkileyebilir’Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir” diye konuştu.‘Din öğretileri uzaydaki yaşam ihtimalini destekliyor’Davison, ayrıca insanlığın diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığına inandığını belirten Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini adlı bir kitabı gelecek yıl yayınlamaya hazırlanıyor.Davison, “Farklı dinlerdeki birçok öğreti uzayda yaşam olabileceğine işaret ediyor” dedi.Diğer taraftan, dünya dışı varlıklar fikrinin imkansız olduğunu düşünmeyen tek ilahiyetçı Davison değil.Katolik Üniversitesi'nde gökbilimci ve fizik profesörü olan Duilia de Mello, sınıflarında genellikle evrendeki akıllı yaşam hakkında teorik sorular ortaya atan birkaç seminer öğrencisi olduğunu söyledi.'Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok'Mello,”'Eğer yaratılışın ürünleriysek, neden diğer gezegenlerde de hayat yaratılmış olmasın. Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok” diye konuştu.Ancak, tüm ilahiyatçılar diğer gezegenlerde yaşam fikrine katılmıyor. . Southern Baptist Theological Seminary başkanı Albert Mohler, 2008 yılındaki bir röportajda, uzaylılar diye bir şey olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:Uzay araştırmalarında yeni bir çağ başladıÖte yandan, uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu 25 Aralık’ta Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. Fırlatma Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden gerçekleşti.Teleskobun yapımında 174 ülkeden bin 200 bilim insanı, mühendis ve teknisyen görev yaptı. Dev projenin yapımı 25 yıl sürdü, maliyeti ise 10 milyar dolara ulaştı.James Webb teleskobu ile uzay araştırmalarında yeni bir çağın başlayacağı öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210518/abdli-profesor-nasa-dunyadaki-mikroplari-marsa-tasimis-olabilir-1044529880.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052186746_0:181:1692:1449_1920x0_80_0_0_6ced48abff1346c5e88fab1fdea028ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nasa, uzay, hayat, ilahiyat

NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak

13:00 28.12.2021 (güncellendi: 13:14 28.12.2021)
© PixabayUzayda hayat, astronot, dünya, uydu
Uzayda hayat, astronot, dünya, uydu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Pixabay
Abone ol
NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, insanların nasıl tepki vereceğini ve keşfin tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için din insanlarından yardım istedi. NASA bu kapsamda, farklı dinler ve mezhepler hakkında çalışma yapan 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2014 yılında 1.1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.
Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek.
NTV’nin aktardığına göre, CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.

‘İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?’

Bununla birlikte NASA program kapsamında, zamanın başlangıcından beri insanlığın aklını kurcalayan soruların cevabını arayacağını açıkladı. Bu sorular arasında, ‘Hayatta olmak ne anlama geliyor?’, ‘İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?’ ve ‘Dinler açısından uzayda yaşamın olması ne anlama geliyor?’ gibi sorular yer alıyor.
Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA’nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor.

‘Dini gelenekler insanların bu konudaki tutumunu önemli ölçüde etkileyebilir’

Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir” diye konuştu.

‘Din öğretileri uzaydaki yaşam ihtimalini destekliyor’

Davison, ayrıca insanlığın diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığına inandığını belirten Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini adlı bir kitabı gelecek yıl yayınlamaya hazırlanıyor.
Davison, “Farklı dinlerdeki birçok öğreti uzayda yaşam olabileceğine işaret ediyor” dedi.
Diğer taraftan, dünya dışı varlıklar fikrinin imkansız olduğunu düşünmeyen tek ilahiyetçı Davison değil.
Katolik Üniversitesi'nde gökbilimci ve fizik profesörü olan Duilia de Mello, sınıflarında genellikle evrendeki akıllı yaşam hakkında teorik sorular ortaya atan birkaç seminer öğrencisi olduğunu söyledi.

'Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok'

Mello,”'Eğer yaratılışın ürünleriysek, neden diğer gezegenlerde de hayat yaratılmış olmasın. Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok” diye konuştu.
Ancak, tüm ilahiyatçılar diğer gezegenlerde yaşam fikrine katılmıyor. . Southern Baptist Theological Seminary başkanı Albert Mohler, 2008 yılındaki bir röportajda, uzaylılar diye bir şey olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:
"Cevabım hayır; bu durum çok spekülatif. Uzayda başka bir hikaye olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz yok. Kutsal yazılarda bir yerde bir yaşam biçiminin olamayacağını söyleyen hiçbir şey yoktur. Ama bize söylenen, kozmosun bu gezegende, uzayda, zamanda ve tarihte İsa Mesih'in günahkar insanlığı kurtarmaya gelmesi için yaratıldığıdır.”

Uzay araştırmalarında yeni bir çağ başladı

Öte yandan, uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu 25 Aralık’ta Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. Fırlatma Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden gerçekleşti.
Teleskobun yapımında 174 ülkeden bin 200 bilim insanı, mühendis ve teknisyen görev yaptı. Dev projenin yapımı 25 yıl sürdü, maliyeti ise 10 milyar dolara ulaştı.James Webb teleskobu ile uzay araştırmalarında yeni bir çağın başlayacağı öngörülüyor.
NASA-Ingenuity Mars Helikopteri-3D - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2021
YAŞAM
ABD'li profesör: 'NASA, dünyadaki mikropları Mars'a taşımış olabilir'
18 Mayıs, 10:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:33TTB'den Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 'Turkovac' yazısı: 'Güvenli' ve 'etkili' raporu var mı?
13:22Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek
13:09İsrail’de kuş gribi alarmı: En az 5 bin göçmen turna öldü
13:0181 ilde operasyon: 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
13:00NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak
13:00Mahkemeden hız aşım cezasına iptal: Cihazların yanlış ölçme ihtimali var
12:56TOGG'un bagajını açan İHA muhabiri, görevliden azar işitti
12:48Mbappe, Dünya Kupası’nın 2 yılda bir düzenlenmesine karşı: 'Yılda 60 maç oynuyoruz'
12:4223 yaşındaki genç kadın, 88 yaşındaki dedesiyle birlikte mezun oldu
12:42Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı
12:36CHP'li 11 başkandan deklarasyon: Hukukun dışına çıkılarak baskı ortamı oluşturuldu
12:34Mısır'ı 3500 yıl önce yöneten I. Amenhotep'in mumyası dijital olarak açıldı
12:30Mehmet Barlas: Erdoğan'ın Amerikan Doları'nı dize getirmesi ertesinde sıra stokçulara geldi
12:24Ryabkov: ABD, güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler için bazı soyut konuları gündeme getiriyor
12:16Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçıma istemiyorum, gitsin Avrupa'da hakemlik yapsın
12:10Karısını uykuda öldüren adamın kriptoda 400 bin lira kaybettiği ortaya çıktı
12:05Ekmeğin içinden vida çıktı: '2 yıllık ekmeğini verelim şikayet etme'
11:57AK Partili Özhaseki: Sadece seçim döneminde çalışan belediye olmadık
11:56Araştırma: Omicron'a yakalananlarda Delta'ya karşı bağışıklık gelişiyor
11:56Köpek eğitimi kavgasına tutuşan iki kadından biri diğerini ısırdı