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PFDK, Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi
PFDK, Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T22:24+0300
2021-12-28T22:24+0300
spor
caner erkin
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
men cezası
para cezası
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TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Caner Erkin'e 3 maç men ve 39 bin TL para cezası verildiği belirtildi.İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a da rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.Açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e de müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve çeşitli gerekçelerle 57 bin 500 TL para cezası verildiği kaydedildi.Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 182 bin, Yeni Malatyaspor'a 164 bin, Fatih Karagümrük'e 100 bin ve Altay'a 75 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211228/yeni-malatyaspor-kulubu-baskani-gevreke-75-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-1052202237.html
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caner erkin, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), men cezası, para cezası

PFDK, Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi

22:24 28.12.2021
© AACaner Erkin
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Caner Erkin'e 3 maç men ve 39 bin TL para cezası verildiği belirtildi.
İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a da rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.
Açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e de müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve çeşitli gerekçelerle 57 bin 500 TL para cezası verildiği kaydedildi.
Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 182 bin, Yeni Malatyaspor'a 164 bin, Fatih Karagümrük'e 100 bin ve Altay'a 75 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
SPOR
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası
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