https://tr.sputniknews.com/20211228/pitbull-saldirisi-sonrasi-doku-nakli-yapilan-asiye-uyandirildi-1052197026.html

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye uyandırıldı

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye uyandırıldı

Gaziantep'te, 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T18:35+0300

2021-12-28T18:35+0300

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türkiye

pitbull

asiye ateş

saldırı

ameliyat

doku

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Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği ve operasyon sonrası uyutulan Asiye, uyandırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, yarın servise alınması planlanıyor.Anne Zeynep Ateş'in, uyandırılan kızını gördüğü, Asiye'nin annesinin elini tutarak tepki verdiği öğrenildi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Anadolu Ajansı muhabirine, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi" dedi.Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

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pitbull, asiye ateş, saldırı, ameliyat, doku