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Prof. Ceyhan: 3 dozunu olmamış kişiler Omicron'a karşı açık ve savunmasız
Prof. Ceyhan: 3 dozunu olmamış kişiler Omicron'a karşı açık ve savunmasız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hızla yayılan Omicron varyantına karşı Türkiye'nin gerekli önlemleri almadığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından çok... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T06:15+0300
2021-12-28T06:15+0300
koronavirüs
mehmet ceyhan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
bilim kurulu
omicron
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Omicron varyantının hızla yayılması sonrası dünya genelinde birçok ülkede yeni önlemler alındı ve ülke giriş çıkışlarına kısıtlamalar getirildi.Türkiye'de ise ilk olarak 12 Aralık'ta görülen ve 6 kişide tespit edilen Omicron varyantı sonrası diğer varyantlardan farklı olarak gerekli önlemler alınmadı.Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" ifadelerini kullanmıştı.Türkiye'nin gerekli önlemleri almadığını dile getiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhuriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.'Türkiye hiçbir şey yapmadı'Cumhuriyet'ten Nagehan Yılkı'nın haberine göre, çoktan önlem alınmış olması gerektiğini belirten Prof. Ceyhan, "Omicron varyantı şu anda bütün tüm dünyada hızla yayılıyor. Her ülke elinden geldiğince önlemler almaya çalışıyor. Türkiye hiçbir şey yapmadı ve bunun sonucunda da çok hızlı bir yayılım olduğu kesin. Rakamlar açıklanmıyor. Bir altı vakayı duyduk ikinci açıklamada da yüzde 10'undan fazlası Omicron denildi. Ancak Omicron vakalarda kesin olmamakla birlikte daha hafif seyrediyor ve soğuk algınlığı belirtileri görülüyor gibi. Böyle bir tabloda bu vakaların çoğunluğu herhangi bir sağlık merkezine gitmediği için test yapılmıyor ve tanı alınmıyor" dedi."Bakanlığın açıkladığının çok üzerinde vaka var'Türkiye'de bakanlığın açıkladığının çok üzerinde Omicron vakası olduğunu belirten Ceyhan, "Omicron varyantını bu kadar yayıldıktan sonra durdurmak daha zor. Omicron bu kadar yayılırken vaka sayısında belirgin bir artışın olmaması zaten bu vakaların çoğunun tanı almadığını gösteriyor. Ama Omicron'u hafif seyrediyor buna bir şey yapmaya gerek yok gibi düşünmemek lazım. Omicron ile ilgili iki çalışma var birincisi Güney Afrika ikincisi ise İngiltere'de. Güney Afrika'daki çalışmada yüzde 80 daha hafif seyredildiği söyleniyor. İngiltere'de ise yüzde 60 daha hafif seyrettiği söyleniyor. Yani sizin vakalarınız daha hafif seyredebilir ama eğer 6 kat daha fazla vaka görürseniz Omicron'a bağlı daha çok ölüm, daha çok hastaneye yatı görürsünüz. Bütün dünyada onun için kısıtlama önlenmleri alıyor. Ama bizde şu an hiçbir önlem alınmadığı için yayılmaya devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı."TAMAMEN YANILTICI BİR ORAN"Öte yandan 2 doz aşılamanın Omicron'a karşı yeteri kadar korumadığını belirten Ceyhan, Bakanlığın doğru verileri açıklamadığını söyledi.Ceyhan yaptığı açıklamada şöyle konuştu;"En az bir doz iki doz aşı olanlar diye bakanlık açıklama yapıyor. Bunun hiçbir anlamı kalmadı çünkü artık primer aşılama 3 doz, artık böyle kabul etmek lazım. 3 dozunu olmamış insanlar Omicron'a karşı açık ve savunmasız. Dolayısıyla devletin en az üç dört aşılamanın yüzde kaç insanda uygulandığını belirtmesi lazım. 2 doz aşı uygulananlar diye bir şeyin de önemi kalmadı.18 yaşın üzerinde yüzde kaç insanın aşılandığını hesaplayıp ona göre bir oran veriliyor. Bu tamamen yanıltıcı bir oran. Aslında önemli olan toplumun yüzde kaçının en az üç doz aşılandığını belirtmek ve bir an önce bunu sağlamak için ne yapılacaksa yapılması lazım.""DEVLETİN BU TEDBİRLERİ ALMASI LAZIM"Ceyhan ayrıca Omicron varyantının etkisiyle beraber devletin alması gerekenler şöyle sıraladı;Omicron varyantına karşı devletin alması gereken önlemler var. Ama bu kısıtlamalarda insanları evlerine kapatmaya ya da işyerlerini kapatmaya gerek yok. Bu virüs 4 ortamda buluşuyor. Devletin bu 4 ortama yönelik tedbir alması gerekiyor.1. Ev ortamı: Evde insanları bilinçlendirebilirsiniz.2. İş yerleri: Özellikle kabalalık ve kapalı iş yerleri bulaşı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla esnek mesai ile o da yetmiyorsa vardiyalı çalışmayla büyük ve kapalı iş yerlerinde kalabalıklaşmayı önlemek gerekiyor.3. Toplu taşıma araçları: Burada kalabayı önlemenin tek yolu kademeli mesai uygulaması.4. Kapalı mitingler ve toplantılar: Bu mitingler büyük bulaşa neden oluyor. Bu tarz organizasyonlara, toplantılara, mitinglere kesinlikle izin verilmemeli diye yazın başından beri söylüyorum. Bu şekilde bir mücadele olmaz zaten yani bunların devam ediyor olması mücadele etmediğimizi gösteriyor. Bu tür toplanmaların engellenmesi gerekiyor.Bilim kurulu üyelerinin açıklamalarına da tepki gösteren Ceyhan, "Bilim kurulu üyesi çıkmış Omicron varyantı hafif seyrediyor, önemli değil diyor. Bu şekilde olaya yaklaşmak büyük bir yanılgı içerisine sokmak demektir ve büyük tehlikeye neden olur. Bu şekilde önlemsiz giderken hızlı bir yayılımda Omicron varyantının üzerine bir mutasyon daha kötü seyreden ve hızlı bulaşan yeni bir varyant gelişebilir" dedi.
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mehmet ceyhan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, bilim kurulu, omicron

Prof. Ceyhan: 3 dozunu olmamış kişiler Omicron'a karşı açık ve savunmasız

06:15 28.12.2021
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hızla yayılan Omicron varyantına karşı Türkiye'nin gerekli önlemleri almadığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından çok daha fazla vaka olduğunu dile getirdi. Prof. Ceyhan, devletin yapması gerekenleri dört maddede sıraladı.
Omicron varyantının hızla yayılması sonrası dünya genelinde birçok ülkede yeni önlemler alındı ve ülke giriş çıkışlarına kısıtlamalar getirildi.
Türkiye'de ise ilk olarak 12 Aralık'ta görülen ve 6 kişide tespit edilen Omicron varyantı sonrası diğer varyantlardan farklı olarak gerekli önlemler alınmadı.
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin gerekli önlemleri almadığını dile getiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhuriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

'Türkiye hiçbir şey yapmadı'

Cumhuriyet'ten Nagehan Yılkı'nın haberine göre, çoktan önlem alınmış olması gerektiğini belirten Prof. Ceyhan, "Omicron varyantı şu anda bütün tüm dünyada hızla yayılıyor. Her ülke elinden geldiğince önlemler almaya çalışıyor. Türkiye hiçbir şey yapmadı ve bunun sonucunda da çok hızlı bir yayılım olduğu kesin. Rakamlar açıklanmıyor. Bir altı vakayı duyduk ikinci açıklamada da yüzde 10'undan fazlası Omicron denildi. Ancak Omicron vakalarda kesin olmamakla birlikte daha hafif seyrediyor ve soğuk algınlığı belirtileri görülüyor gibi. Böyle bir tabloda bu vakaların çoğunluğu herhangi bir sağlık merkezine gitmediği için test yapılmıyor ve tanı alınmıyor" dedi.

"Bakanlığın açıkladığının çok üzerinde vaka var'

Türkiye'de bakanlığın açıkladığının çok üzerinde Omicron vakası olduğunu belirten Ceyhan, "Omicron varyantını bu kadar yayıldıktan sonra durdurmak daha zor. Omicron bu kadar yayılırken vaka sayısında belirgin bir artışın olmaması zaten bu vakaların çoğunun tanı almadığını gösteriyor. Ama Omicron'u hafif seyrediyor buna bir şey yapmaya gerek yok gibi düşünmemek lazım. Omicron ile ilgili iki çalışma var birincisi Güney Afrika ikincisi ise İngiltere'de. Güney Afrika'daki çalışmada yüzde 80 daha hafif seyredildiği söyleniyor. İngiltere'de ise yüzde 60 daha hafif seyrettiği söyleniyor. Yani sizin vakalarınız daha hafif seyredebilir ama eğer 6 kat daha fazla vaka görürseniz Omicron'a bağlı daha çok ölüm, daha çok hastaneye yatı görürsünüz. Bütün dünyada onun için kısıtlama önlenmleri alıyor. Ama bizde şu an hiçbir önlem alınmadığı için yayılmaya devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN YANILTICI BİR ORAN"

Öte yandan 2 doz aşılamanın Omicron'a karşı yeteri kadar korumadığını belirten Ceyhan, Bakanlığın doğru verileri açıklamadığını söyledi.
Ceyhan yaptığı açıklamada şöyle konuştu;
"En az bir doz iki doz aşı olanlar diye bakanlık açıklama yapıyor. Bunun hiçbir anlamı kalmadı çünkü artık primer aşılama 3 doz, artık böyle kabul etmek lazım. 3 dozunu olmamış insanlar Omicron'a karşı açık ve savunmasız. Dolayısıyla devletin en az üç dört aşılamanın yüzde kaç insanda uygulandığını belirtmesi lazım. 2 doz aşı uygulananlar diye bir şeyin de önemi kalmadı.
18 yaşın üzerinde yüzde kaç insanın aşılandığını hesaplayıp ona göre bir oran veriliyor. Bu tamamen yanıltıcı bir oran. Aslında önemli olan toplumun yüzde kaçının en az üç doz aşılandığını belirtmek ve bir an önce bunu sağlamak için ne yapılacaksa yapılması lazım."

"DEVLETİN BU TEDBİRLERİ ALMASI LAZIM"

Ceyhan ayrıca Omicron varyantının etkisiyle beraber devletin alması gerekenler şöyle sıraladı;
Omicron varyantına karşı devletin alması gereken önlemler var. Ama bu kısıtlamalarda insanları evlerine kapatmaya ya da işyerlerini kapatmaya gerek yok. Bu virüs 4 ortamda buluşuyor. Devletin bu 4 ortama yönelik tedbir alması gerekiyor.
1. Ev ortamı: Evde insanları bilinçlendirebilirsiniz.
2. İş yerleri: Özellikle kabalalık ve kapalı iş yerleri bulaşı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla esnek mesai ile o da yetmiyorsa vardiyalı çalışmayla büyük ve kapalı iş yerlerinde kalabalıklaşmayı önlemek gerekiyor.
3. Toplu taşıma araçları: Burada kalabayı önlemenin tek yolu kademeli mesai uygulaması.
4. Kapalı mitingler ve toplantılar: Bu mitingler büyük bulaşa neden oluyor. Bu tarz organizasyonlara, toplantılara, mitinglere kesinlikle izin verilmemeli diye yazın başından beri söylüyorum. Bu şekilde bir mücadele olmaz zaten yani bunların devam ediyor olması mücadele etmediğimizi gösteriyor. Bu tür toplanmaların engellenmesi gerekiyor.
Bilim kurulu üyelerinin açıklamalarına da tepki gösteren Ceyhan, "Bilim kurulu üyesi çıkmış Omicron varyantı hafif seyrediyor, önemli değil diyor. Bu şekilde olaya yaklaşmak büyük bir yanılgı içerisine sokmak demektir ve büyük tehlikeye neden olur. Bu şekilde önlemsiz giderken hızlı bir yayılımda Omicron varyantının üzerine bir mutasyon daha kötü seyreden ve hızlı bulaşan yeni bir varyant gelişebilir" dedi.
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