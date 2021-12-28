https://tr.sputniknews.com/20211228/rizespor-baskani-kiran-cuneyt-cakiri-hicbir-macima-istemiyorum-gitsin-avrupada-hakemlik-yapsin-1052184978.html

Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçıma istemiyorum, gitsin Avrupa'da hakemlik yapsın

Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçıma istemiyorum, gitsin Avrupa'da hakemlik yapsın

Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, "Cüneyt Çakır'ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlayabilir... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T12:16+0300

2021-12-28T12:16+0300

2021-12-28T12:22+0300

cüneyt çakır

spor

çaykur rizespor

eleştiri

hakem

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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.‘Şartlar ne olursa olsun savaşmayanların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız’Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kıran, sezon başından beri bazı olumsuzluklar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:‘Çıksınlar aslanlar gibi yönetsinler, hataya biz varız’“Cüneyt Çakır'ı bir daha hiçbir maçıma istemiyorum” diyen Başkan Kıran, şöyle devam etti:‘15 BİN 553 kişiyi stadyumda görmek istiyoruz’Çaykur Didi Stadyumu'nda 15 bin 553 kişiyi görmek istediklerini belirten Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, “Bizim taraftarımızla bir problemimiz yok, olmaz da. Taraftarımızdan bir beklentimiz var, onu daha yakalayamadık. Biz o statta 15 bin 553 kişiyi görmek istiyoruz. Rakip takım çıktığı zaman ayakların titremesi lazım. Top rakipteyken ıslıkla orada kıyamet kopması lazım. Ufak tefek bazı sıkıntılar olabiliyor, onları da oturduk çözdük. Taraftar bizim her zaman yanımızda, biz de onların yanındayız” ifadelerini kullandı.‘Hasan kartal’ın locasının iptal edilmesi söz konusu değil’Eski Başkan Hasan Kartal’ın locasının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kıran, “Bize loca lazım oldu, o da kullanmıyordu. O locayı gelen misafir takımlara veriyoruz. İptal edildi diye bir şey yok. Ne zaman isterse gelir locasını kullanabilir. Bir iki tane daha boş loca var. Ona karşı yapılmış bir hareket değil, iptal edilmesi söz konusu değil” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211031/asbaskan-kocadag-cuneyt-cakir-besiktasin-alacagi-puanlarin-onune-gecti-1050339934.html

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cüneyt çakır, çaykur rizespor, eleştiri, hakem