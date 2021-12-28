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Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçıma istemiyorum, gitsin Avrupa'da hakemlik yapsın
Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçıma istemiyorum, gitsin Avrupa'da hakemlik yapsın
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, "Cüneyt Çakır'ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlayabilir... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T12:16+0300
2021-12-28T12:22+0300
cüneyt çakır
spor
çaykur rizespor
eleştiri
hakem
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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.‘Şartlar ne olursa olsun savaşmayanların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız’Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kıran, sezon başından beri bazı olumsuzluklar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:‘Çıksınlar aslanlar gibi yönetsinler, hataya biz varız’“Cüneyt Çakır'ı bir daha hiçbir maçıma istemiyorum” diyen Başkan Kıran, şöyle devam etti:‘15 BİN 553 kişiyi stadyumda görmek istiyoruz’Çaykur Didi Stadyumu'nda 15 bin 553 kişiyi görmek istediklerini belirten Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, “Bizim taraftarımızla bir problemimiz yok, olmaz da. Taraftarımızdan bir beklentimiz var, onu daha yakalayamadık. Biz o statta 15 bin 553 kişiyi görmek istiyoruz. Rakip takım çıktığı zaman ayakların titremesi lazım. Top rakipteyken ıslıkla orada kıyamet kopması lazım. Ufak tefek bazı sıkıntılar olabiliyor, onları da oturduk çözdük. Taraftar bizim her zaman yanımızda, biz de onların yanındayız” ifadelerini kullandı.‘Hasan kartal’ın locasının iptal edilmesi söz konusu değil’Eski Başkan Hasan Kartal’ın locasının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kıran, “Bize loca lazım oldu, o da kullanmıyordu. O locayı gelen misafir takımlara veriyoruz. İptal edildi diye bir şey yok. Ne zaman isterse gelir locasını kullanabilir. Bir iki tane daha boş loca var. Ona karşı yapılmış bir hareket değil, iptal edilmesi söz konusu değil” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/asbaskan-kocadag-cuneyt-cakir-besiktasin-alacagi-puanlarin-onune-gecti-1050339934.html
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cüneyt çakır, çaykur rizespor, eleştiri, hakem

Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçıma istemiyorum, gitsin Avrupa'da hakemlik yapsın

12:16 28.12.2021 (güncellendi: 12:22 28.12.2021)
© İHAÇaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA
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Çaykur Rizespor Başkanı Kıran, "Cüneyt Çakır'ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlayabilir, gitsin orada hakemlik yapsın, Rizespor maçına gelmesin. Cüneyt Çakır’ı istemiyorum" dedi.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

‘Şartlar ne olursa olsun savaşmayanların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız’

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kıran, sezon başından beri bazı olumsuzluklar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bu olumsuzlukların sebeplerini ben biliyorum. Onlara bazı neşterler tabii ki vurduk ve vuracağız da. Tabii ki taşların yerine oturması zaman alıyor. Çok büyük ümitlerle transfer ettiğimiz ve bizim hayal kırıklığımız olan, takıma katkı sağlayamayan bazı transferlerimiz var. Lig arasında ciddi görüşmeler yapacağız, bazıları ile yollarımızı ayıracağız, başka oyuncuları kadromuza katacağız. Kaptanımız Selim Ay ile 3 yıllık, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme yaptık. Onlarla başladık siftaha. Transfer sezonunda iyi şeyler yapacağız, daha iyi yerlerde olacağız. Lig boyunca sakatlıklar bizim peşimizi bırakmadı. Bolasie büyük ümitlerle aldığımız, bize 3-4 maç kazandırır diye düşündüğümüz bir futbolcu. 19 maç oynadık, bize en ufak bir katkıda bulunmadı. Bulunamadı mı diyeceğiz bulunmadı mı diyeceğiz, bunun muhasebesini de yapacağız. Rizespor'a faydası olanlar, Rizesporlu olduğunu hissedenler, bu bayrak için savaşanlar burada kalacaklar, şartlar ne olursa olsun savaşmayanların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız.”

‘Çıksınlar aslanlar gibi yönetsinler, hataya biz varız’

“Cüneyt Çakır'ı bir daha hiçbir maçıma istemiyorum” diyen Başkan Kıran, şöyle devam etti:
“Gaziantep maçında olmayacak bir yerde bir penaltı ile maçı kaybettik. Bunların muhasebesini ben yapacağım. Böyle kalmayacak. Cüneyt Çakır bizim 35 maçımızı yönetmiş. 20 tane mağlubiyet, 9 tane beraberlik, 6 tane galibiyet. Cüneyt Çakır'ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlayabilir, gitsin orada hakemlik yapsın, Rizespor maçına gelmesin. Cüneyt Çakır’ı istemiyorum. Gaziantep camiası da ‘Rize'nin maçına Rizeli hakem verildi’ diye yaygara kopardılar. Belki de ondan etkilendi verdiği penaltıda. Kulüpler Birliği’nde 20 tane başkanız. Hangisine sorsanız hiçbiri hakemlerden memnun değil. Bu durumu federasyon başkanımıza da ilettik. Yapılması gerekenleri de söyledik. Yeni gelen MHK, 2-3 hafta güzel gitti başta, maçları iyi yönettiler. Ferhat Bey'in bu işleri düzelteceğine inanıyorum. Bunun için de zaman lazım, kredi lazım. İnşallah düzeltecek bu işleri. Hakemler daha iyi olacak diye düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Bu lig bizim, bu takımlar da bizim, o hakemler de bizim. Çıksınlar aslanlar gibi yönetsinler, hataya biz varız. Yeter ki hata olsun, kasıtlı olduğuna inanmak istemiyoruz. Kasıt olduğu zaman sıkıntı var. Artık maçlar sahada oynanacak, bunun arkasında duracağım, maçları sahada oynayacağız., Dışarıda bir şeyler olmayacak.”

‘15 BİN 553 kişiyi stadyumda görmek istiyoruz’

Çaykur Didi Stadyumu'nda 15 bin 553 kişiyi görmek istediklerini belirten Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, “Bizim taraftarımızla bir problemimiz yok, olmaz da. Taraftarımızdan bir beklentimiz var, onu daha yakalayamadık. Biz o statta 15 bin 553 kişiyi görmek istiyoruz. Rakip takım çıktığı zaman ayakların titremesi lazım. Top rakipteyken ıslıkla orada kıyamet kopması lazım. Ufak tefek bazı sıkıntılar olabiliyor, onları da oturduk çözdük. Taraftar bizim her zaman yanımızda, biz de onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

‘Hasan kartal’ın locasının iptal edilmesi söz konusu değil’

Eski Başkan Hasan Kartal’ın locasının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kıran, “Bize loca lazım oldu, o da kullanmıyordu. O locayı gelen misafir takımlara veriyoruz. İptal edildi diye bir şey yok. Ne zaman isterse gelir locasını kullanabilir. Bir iki tane daha boş loca var. Ona karşı yapılmış bir hareket değil, iptal edilmesi söz konusu değil” dedi.
Beşiktaş, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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