https://tr.sputniknews.com/20211228/rus-diplomat-polyanskiy-bati-belarusun-bm-guvenlik-konseyine-girmesine-izin-vermeme-karari-aldi-1052202501.html

Rus diplomat Polyanskiy: Batı, Belarus'un BM Güvenlik Konseyi'ne girmesine izin vermeme kararı aldı

Rus diplomat Polyanskiy: Batı, Belarus'un BM Güvenlik Konseyi'ne girmesine izin vermeme kararı aldı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Batılı ülkelerin Belarus'un BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olmasına izin... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T22:22+0300

2021-12-28T22:22+0300

2021-12-28T22:22+0300

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dmitriy polyanskiy

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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, bugün düzenlenen brifingde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polyanskiy, Batılı ülkelerin Belarus'un BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olmasına izin vermemeyi kararlaştırdıklarını, bunun açık bir provokasyon olduğunu ifade etti.Rus diplomat, “Belarus'un 2024-2025 dönemi için BM Güvenlik Konseyi'ne üyelik başvurusuna gelince, bu çok ilginç bir hikaye. Belarus, 2007'den bu yana üzerinde mutabık kalınan aday olarak Doğu Avrupa ülkeleri grubu listelerinde yer alıyordu. Slovenya daha sonra o listeye alındı. Ve hiç kimse bu durumu değiştirmeye çalışmadı” diye konuştu.Batılı ülkelerin, Minsk'in BM Güvenlik Konseyi'nde yer alma olasılığının yüksek olduğunu anlayınca bunu engellemeye karar verdiklerine dikkat çeken Polyanskiy, Slovenya'nın aceleyle Belarus ile aynı dönem üyeliği için başvurmaya karar verdiğini dile getirdi.Polonskiy, “Bu kesinlikle açık bir provokasyon ve Slovenya'nın başvurusunun başarısız olacağını umuyorum, zira yaptığı şey, medeni davranışların tüm kural ve normlarına aykırı. Bunun siyasal motivasyonla yapıldığı ortada” ifadelerini kullandı.Belarus Başbakanı Roman Golovçenko daha önce, Batı tarafından uygulanan yaptırım zıtlaşmasına son verilmemesi halinde Minsk’in karşı önlemlere hazır olacağını açıklamıştı.

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bm, rusya, dmitriy polyanskiy