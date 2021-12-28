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Rus ‘satranç kraliçesi’ Kostenyuk, hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu
© Sputnik/
Rus ‘satranç kraliçesi’ Aleksandr Kostenyuk, Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda kadınlarda birinciliği kazandı.
Kostenyuk, turnuva boyunca yedi galibiyet, dört beraberlik ve sıfır yenilgiyle galibiyeti kucakladı.
♕ Our next contender for Move of the Year:— Chess.com (@chesscom) December 22, 2021
23.Qe5+!! played by @chessqueen!
If Black's queen takes e5, 24.Rxh7 wins the game! 🤩 pic.twitter.com/1Aw7LAUOIU
Finalde, 11. turda Rus Yekaterina Lagno ile karşı karşıya gelen Kostenyuk beraberlik elde etti ve 9.0 puana ulaştı. Kostenyuk, böylelikle 8.5 puan alan rakipleri Kazak Bibisara Assaubayeva, 8.0 puan alan Rus Valentina Gunina ve Lagno’yu gerisinde bıraktı.
Alexandra Kosteniuk is the 2021 FIDE Women's World Rapid Champion!— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2021
This is Alexandra’s first title in the Rapid, after having finished second in 2012, 2014 and 2016. Congratulations! 👏👏 #RapidBlitz pic.twitter.com/YOL1wHYJlB
Üç kez ikinci olmuştu
Kostenyuk böylelikle 2012, 2014 ve 2016’daki ikinciliklerinin ardından kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu elde etmiş oldu.
Zaferinin ardından açıklamada bulunan Kostenyuk, turnuva boyunca hiç yenilmemesinin kendisine avantaj sağladığını söyledi.
Kostenyuk, “Kaybettiğinizde dengeyi bulmanız ve savunmaya geçmeniz gerekiyor” dedi.
Kostenyuk, 2008-2010 döneminde Kadınlar Dünya Satranç Şampiyonu, 2004’te de Avrupa Şampiyonu olmuştu.