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Rus ‘satranç kraliçesi’ Kostenyuk, hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu
Rus ‘satranç kraliçesi’ Kostenyuk, hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu
Rus ‘satranç kraliçesi’ Aleksandr Kostenyuk, Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda kadınlarda birinciliği kazandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T23:30+0300
2021-12-28T23:30+0300
dünya
varşova
rus
satranç
şampiyon
aleksandra kostenyuk
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Kostenyuk, turnuva boyunca yedi galibiyet, dört beraberlik ve sıfır yenilgiyle galibiyeti kucakladı.Finalde, 11. turda Rus Yekaterina Lagno ile karşı karşıya gelen Kostenyuk beraberlik elde etti ve 9.0 puana ulaştı. Kostenyuk, böylelikle 8.5 puan alan rakipleri Kazak Bibisara Assaubayeva, 8.0 puan alan Rus Valentina Gunina ve Lagno’yu gerisinde bıraktı.Üç kez ikinci olmuştuKostenyuk böylelikle 2012, 2014 ve 2016’daki ikinciliklerinin ardından kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu elde etmiş oldu.Zaferinin ardından açıklamada bulunan Kostenyuk, turnuva boyunca hiç yenilmemesinin kendisine avantaj sağladığını söyledi.Kostenyuk, “Kaybettiğinizde dengeyi bulmanız ve savunmaya geçmeniz gerekiyor” dedi.Kostenyuk, 2008-2010 döneminde Kadınlar Dünya Satranç Şampiyonu, 2004’te de Avrupa Şampiyonu olmuştu.
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varşova, rus, satranç, şampiyon, aleksandra kostenyuk

Rus ‘satranç kraliçesi’ Kostenyuk, hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu

23:30 28.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir‘Satranç kraliçesi’ olarak anılan Aleksandra Kostenyuk
‘Satranç kraliçesi’ olarak anılan Aleksandra Kostenyuk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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Rus ‘satranç kraliçesi’ Aleksandr Kostenyuk, Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda kadınlarda birinciliği kazandı.
Kostenyuk, turnuva boyunca yedi galibiyet, dört beraberlik ve sıfır yenilgiyle galibiyeti kucakladı.

Finalde, 11. turda Rus Yekaterina Lagno ile karşı karşıya gelen Kostenyuk beraberlik elde etti ve 9.0 puana ulaştı. Kostenyuk, böylelikle 8.5 puan alan rakipleri Kazak Bibisara Assaubayeva, 8.0 puan alan Rus Valentina Gunina ve Lagno’yu gerisinde bıraktı.

Üç kez ikinci olmuştu

Kostenyuk böylelikle 2012, 2014 ve 2016’daki ikinciliklerinin ardından kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu elde etmiş oldu.
Zaferinin ardından açıklamada bulunan Kostenyuk, turnuva boyunca hiç yenilmemesinin kendisine avantaj sağladığını söyledi.

Kostenyuk, “Kaybettiğinizde dengeyi bulmanız ve savunmaya geçmeniz gerekiyor” dedi.
Kostenyuk, 2008-2010 döneminde Kadınlar Dünya Satranç Şampiyonu, 2004’te de Avrupa Şampiyonu olmuştu.
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