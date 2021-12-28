https://tr.sputniknews.com/20211228/rusya-bati-askeri-bolgesinde-birlikler-tatbikat-cercevesinde-yogun-bir-hava-saldirisi-puskurttu-1052175963.html

Rusya Batı Askeri Bölgesi'nde birlikler, tatbikat çerçevesinde yoğun bir hava saldırısı püskürttü

Rusya Batı Askeri Bölgesi'nde birlikler, tatbikat çerçevesinde yoğun bir hava saldırısı püskürttü

Rusya Batı Askeri Bölgesi, Hava Savunma Kara Kuvvetlerinin ‘düşmanın’ bölgedeki stratejik tesislere yönelik yoğun hava saldırısının püskürtülmesinin işlendiği... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T01:36+0300

2021-12-28T01:36+0300

2021-12-28T01:36+0300

savunma

rusya

rusya kara kuvvetleri

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101444/31/1014443194_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_d298885e4834180f695a4922f861e703.jpg

Rusya Batı Askeri Bölgesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Hava Savunma Kara Kuvvetleri, ‘düşmanın’ bölgedeki stratejik tesislere yönelik yoğun hava saldırısının püskürtülmesinin işlendiği bir tatbikat düzenledi.Açıklamada, “Hava Savunma Kara Kuvvetleri uzmanlarının mesleki bayramında gerçekleşen taktik tatbikata toplamda yaklaşık bin askeri personel katıldı, yaklaşık 200 adet silah, askeri ve özel teçhizat devreye alındı” ifadelerine yer verildi.Batı Askeri Bölge komuta merkezinin verilerine göre askerler, tatbikat sırasında ana birliklerin konuşlandırıldığı alana hızlı ilerleme, düşman keşif ve sabotaj gruplarının konvoya ve birliklerin konuşlandığı yere saldırılarını püskürtme tekniklerini icra etti.Açıklamada ayrıca, “Tatbikatın son aşaması, elektronik baskılama koşullarında ‘düşmanın’ hava araçlarına ve balistik füzelerine yönelik elektronik fırlatmalar, ayrıca açılan ateşe karşı mevzi değiştirmeli manevraların uygulanması oldu” ifadeleri yer aldı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya kara kuvvetleri, savunma