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Rusya Batı Askeri Bölgesi'nde birlikler, tatbikat çerçevesinde yoğun bir hava saldırısı püskürttü
Rusya Batı Askeri Bölgesi'nde birlikler, tatbikat çerçevesinde yoğun bir hava saldırısı püskürttü
Rusya Batı Askeri Bölgesi, Hava Savunma Kara Kuvvetlerinin ‘düşmanın’ bölgedeki stratejik tesislere yönelik yoğun hava saldırısının püskürtülmesinin işlendiği... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T01:36+0300
2021-12-28T01:36+0300
savunma
rusya
rusya kara kuvvetleri
savunma
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Rusya Batı Askeri Bölgesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Hava Savunma Kara Kuvvetleri, ‘düşmanın’ bölgedeki stratejik tesislere yönelik yoğun hava saldırısının püskürtülmesinin işlendiği bir tatbikat düzenledi.Açıklamada, “Hava Savunma Kara Kuvvetleri uzmanlarının mesleki bayramında gerçekleşen taktik tatbikata toplamda yaklaşık bin askeri personel katıldı, yaklaşık 200 adet silah, askeri ve özel teçhizat devreye alındı” ifadelerine yer verildi.Batı Askeri Bölge komuta merkezinin verilerine göre askerler, tatbikat sırasında ana birliklerin konuşlandırıldığı alana hızlı ilerleme, düşman keşif ve sabotaj gruplarının konvoya ve birliklerin konuşlandığı yere saldırılarını püskürtme tekniklerini icra etti.Açıklamada ayrıca, “Tatbikatın son aşaması, elektronik baskılama koşullarında ‘düşmanın’ hava araçlarına ve balistik füzelerine yönelik elektronik fırlatmalar, ayrıca açılan ateşe karşı mevzi değiştirmeli manevraların uygulanması oldu” ifadeleri yer aldı.
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rusya, rusya kara kuvvetleri, savunma

Rusya Batı Askeri Bölgesi'nde birlikler, tatbikat çerçevesinde yoğun bir hava saldırısı püskürttü

01:36 28.12.2021
© Sputnik / Mikhail FomichevKuzey Filosu
Kuzey Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Mikhail Fomichev
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Rusya Batı Askeri Bölgesi, Hava Savunma Kara Kuvvetlerinin ‘düşmanın’ bölgedeki stratejik tesislere yönelik yoğun hava saldırısının püskürtülmesinin işlendiği bir tatbikat düzenlediklerini duyurdu.
Rusya Batı Askeri Bölgesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Hava Savunma Kara Kuvvetleri, ‘düşmanın’ bölgedeki stratejik tesislere yönelik yoğun hava saldırısının püskürtülmesinin işlendiği bir tatbikat düzenledi.
Açıklamada, “Hava Savunma Kara Kuvvetleri uzmanlarının mesleki bayramında gerçekleşen taktik tatbikata toplamda yaklaşık bin askeri personel katıldı, yaklaşık 200 adet silah, askeri ve özel teçhizat devreye alındı” ifadelerine yer verildi.
Batı Askeri Bölge komuta merkezinin verilerine göre askerler, tatbikat sırasında ana birliklerin konuşlandırıldığı alana hızlı ilerleme, düşman keşif ve sabotaj gruplarının konvoya ve birliklerin konuşlandığı yere saldırılarını püskürtme tekniklerini icra etti.
Açıklamada ayrıca, “Tatbikatın son aşaması, elektronik baskılama koşullarında ‘düşmanın’ hava araçlarına ve balistik füzelerine yönelik elektronik fırlatmalar, ayrıca açılan ateşe karşı mevzi değiştirmeli manevraların uygulanması oldu” ifadeleri yer aldı.
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