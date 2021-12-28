https://tr.sputniknews.com/20211228/rusya-israil-hava-kuvvetleri-lazkiye-limanini-vurdu-kucuk-capli-hasar-verdi-1052203995.html

Rusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi

Rusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait 2 savaş uçağının dün gece Lazkiye limanındaki tesislere roketli saldırı düzenlediğini ve... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T23:04+0300

2021-12-28T23:04+0300

2021-12-28T23:04+0300

dünya

rusya

suriye

israil

saldırı

lazkiye

f-16

savaş uçağı

hmeymim üssü

liman

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, İsrail’e ait 2 avcı uçağının dün gece Lazkiye limanındaki tesislere roketli saldırı düzenlediğini ve liman altyapısının küçük çaplı hasar gördüğünü duyurdu.Tuğamiral Juravlyov, düzenlediği basın toplantısında "04.21'den 04.26'ya kadar İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 taktik avcı uçağı, Akdeniz tarafından sınırı geçmeden Lazkiye limanındaki tesislere dört güdümlü füze ile vurdu. İsrail’in saldırısı, liman altyapısına küçük çaplı maddi hasar verdi” diye konuştu.‘Suriye hava savunması, Rusya’ya ait bir uçak Hmeymim’e iniş yaptığı için İsrail’in F-16’larına ateş etmedi’İsrail’in saldırısı sırasında Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir uçağın Hmeymim Havalimanı’na iniş yaptığı için Suriye hava savunmasının İsrail’in F-16’ları ile çatışmaya girmediğine dikkat çeken Juravlyov, şunları söyledi: "Suriye hava savunma kuvvetleri, saldırı sırasında uçaksavar sistemlerinin menzilinde Hmeymim Havalimanı’na iniş yapmak üzere olan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağı bulunduğu için hava çatışmasına girmedi.”

https://tr.sputniknews.com/20211228/suriye-medyasi-israil-ucaklari-lazkiye-limanini-hedef-aldi-1052177719.html

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rusya, suriye, israil, saldırı, lazkiye, f-16, savaş uçağı, hmeymim üssü, liman