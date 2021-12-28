Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211228/rusya-israil-hava-kuvvetleri-lazkiye-limanini-vurdu-kucuk-capli-hasar-verdi-1052203995.html
Rusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi
Rusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait 2 savaş uçağının dün gece Lazkiye limanındaki tesislere roketli saldırı düzenlediğini ve... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T23:04+0300
2021-12-28T23:04+0300
dünya
rusya
suriye
israil
saldırı
lazkiye
f-16
savaş uçağı
hmeymim üssü
liman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510426_0:33:1200:708_1920x0_80_0_0_5fb29953101a2a14ee47a578c9e27922.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, İsrail’e ait 2 avcı uçağının dün gece Lazkiye limanındaki tesislere roketli saldırı düzenlediğini ve liman altyapısının küçük çaplı hasar gördüğünü duyurdu.Tuğamiral Juravlyov, düzenlediği basın toplantısında "04.21'den 04.26'ya kadar İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 taktik avcı uçağı, Akdeniz tarafından sınırı geçmeden Lazkiye limanındaki tesislere dört güdümlü füze ile vurdu. İsrail’in saldırısı, liman altyapısına küçük çaplı maddi hasar verdi” diye konuştu.‘Suriye hava savunması, Rusya’ya ait bir uçak Hmeymim’e iniş yaptığı için İsrail’in F-16’larına ateş etmedi’İsrail’in saldırısı sırasında Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir uçağın Hmeymim Havalimanı’na iniş yaptığı için Suriye hava savunmasının İsrail’in F-16’ları ile çatışmaya girmediğine dikkat çeken Juravlyov, şunları söyledi: "Suriye hava savunma kuvvetleri, saldırı sırasında uçaksavar sistemlerinin menzilinde Hmeymim Havalimanı’na iniş yapmak üzere olan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağı bulunduğu için hava çatışmasına girmedi.”
https://tr.sputniknews.com/20211228/suriye-medyasi-israil-ucaklari-lazkiye-limanini-hedef-aldi-1052177719.html
rusya
suriye
israil
lazkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510426_0:0:1120:840_1920x0_80_0_0_50ea84fd5936a20980f020da6eaadeb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, israil, saldırı, lazkiye, f-16, savaş uçağı, hmeymim üssü, liman

Rusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi

23:04 28.12.2021
© Fotoğraf : SANAİsrail - Lazkiye limanı - hava saldırısı
İsrail - Lazkiye limanı - hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf : SANA
Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait 2 savaş uçağının dün gece Lazkiye limanındaki tesislere roketli saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu liman altyapısının küçük çaplı maddi hasar gördüğünü açıkladı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, İsrail’e ait 2 avcı uçağının dün gece Lazkiye limanındaki tesislere roketli saldırı düzenlediğini ve liman altyapısının küçük çaplı hasar gördüğünü duyurdu.
Tuğamiral Juravlyov, düzenlediği basın toplantısında "04.21'den 04.26'ya kadar İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 taktik avcı uçağı, Akdeniz tarafından sınırı geçmeden Lazkiye limanındaki tesislere dört güdümlü füze ile vurdu. İsrail’in saldırısı, liman altyapısına küçük çaplı maddi hasar verdi” diye konuştu.

‘Suriye hava savunması, Rusya’ya ait bir uçak Hmeymim’e iniş yaptığı için İsrail’in F-16’larına ateş etmedi’

İsrail’in saldırısı sırasında Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir uçağın Hmeymim Havalimanı’na iniş yaptığı için Suriye hava savunmasının İsrail’in F-16’ları ile çatışmaya girmediğine dikkat çeken Juravlyov, şunları söyledi: "Suriye hava savunma kuvvetleri, saldırı sırasında uçaksavar sistemlerinin menzilinde Hmeymim Havalimanı’na iniş yapmak üzere olan Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağı bulunduğu için hava çatışmasına girmedi.”
ABD, Suriye'ye saldırı başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
DÜNYA
Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı
05:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:15Bakan Yanık: Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz yardımı yapacağız
23:09Shell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu
23:08Bebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar
23:06Kütahya’da sahte jandarma gerçek jandarmalara yakalandı
23:04Rusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi
22:58Trabzonspor, kupada son 16 turuna yükseldi
22:55Sırtına saplanan testere ile hastaneye gitti: Operasyona itfaiye de katıldı
22:51ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
22:45Ukraynalı büyükelçi: ABD'den kullanmadığı silahları almak için çalışma yürütüyoruz
22:37Meteoroloji'den Trakya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
22:29İBB Sözcüsü Ongun’dan AK Partili Göksu’ya yanıt: 'Bir kez daha kendini ifşa etti'
22:25Şabanözü Belediye Başkanı: İlçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL
22:24PFDK, Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi
22:22Rus diplomat Polyanskiy: Batı, Belarus'un BM Güvenlik Konseyi'ne girmesine izin vermeme kararı aldı
22:15Rus uzman: AB, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden çekiniyor ve müzakereleri uzatıyor
22:12Fatih Altaylı sordu, 400 bin kişi oy kullandı: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
22:11Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek’e 75 gün hak mahrumiyeti cezası
22:10Rusya’da Yüksek Mahkeme’den uluslararası Memorial örgütüne kapatma kararı
22:01Bakan Kasapoğlu: Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak
21:56Biden, Afrika'ya Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı