https://tr.sputniknews.com/20211228/rusya-saglik-bakani-omicron-varyantinin-tespit-ve-tedavisine-yonelik-teknoloji-gelistirildi-1052200395.html

Rusya Sağlık Bakanı: Omicron varyantının tespit ve tedavisine yönelik teknoloji geliştirildi

Rusya Sağlık Bakanı: Omicron varyantının tespit ve tedavisine yönelik teknoloji geliştirildi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un tespiti, tedavisine yönelik teknoloji geliştirildiğini söyledi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T20:53+0300

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koronavirüs

rusya

hastalık

vaka

kovid-19

delta

omicron

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Koronavirüsle mücadele konulu bir toplantıda konuşan Muraşko, “Uzman grubumuz, Güney Afrika’dan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ve federal kuruluşlardan uzmanlarla birlikte yeni varyantın bulaştığı kişilere tıbbi yardım sağlama konusunu tamamıyla çözümlemiş olarak döndü” ifadelerini kullandı.Muraşko, Rus uzmanların hastalığın seyrini tam olarak inceleyip gerekli laboratuvar testlerini yürüttüğünü ekledi.Rus Bakan, “Şu an itibarıyla tanı, tedavi ve hasta yönetimiyle ilgili teknolojiler geliştirilmiş durumda” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanların bulunduğu bir uçak Güney Afrika’ya gönderilmişti.Uzmanların dönüşü sonrasında yapılan açıklamada Omicron varyantı ile enfekte olan aşısız kişilerin hastalığı ağır geçirdiklerine vurgu yapılmış, “Hastalık, aşısız kişiler ve özellikle ileri yaş gruplarında ağır geçerken, aşılı kişiler ve hastalığı daha önce geçirenlerde daha hafif seyrediyor” denilmişti.

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rusya, hastalık, vaka, kovid-19, delta, omicron