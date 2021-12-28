https://tr.sputniknews.com/20211228/rusyada-yuksek-mahkemeden-uluslararasi-memorial-orgutune-kapatma-karari-1052201951.html

Rusya’da Yüksek Mahkeme’den uluslararası Memorial örgütüne kapatma kararı

Rusya’da Yüksek Mahkeme’den uluslararası Memorial örgütüne kapatma kararı

Rusya’da Yüksek Mahkeme, uluslararası Memorial örgütü ve ona bağlı yapıların kapatılmasına karar verdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T22:10+0300

2021-12-28T22:10+0300

2021-12-28T22:10+0300

dünya

rusya

temyiz

yüksek mahkeme

kapatma kararı

memorial

mariya eysmont

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Rusya’da Yüksek Mahkeme tarafından Memorial topluluğu ve ona bağlı yapıların kapatılmasına hükmedildi.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Memorial’ın avukatı Mariya Eysmont, “Kararı temyize götüreceğiz” dedi.Moskova Başsavcılığı ve Savcılığı, kasım ayında topluluk ve ona bağlı iki yapının kapatılmasına ilişkin başvuruda bulunmuştu. Kapatılmaları yönündeki başvurulardan biri Memorial uluslararası topluluğu için Yüksek Mahkeme’ye ve diğeri de insan hakları merkezi Memorial için Moskova Kent Mahkemesi’ne gönderilmişti. İkinci davanın 29 Aralık’ta değerlendirilmesine karar verilmişti.Gerekçe olarak iki kuruluşun da sistematik biçimde yabancı ajan statüsünü belirlememesi gösterilmişti. Bununla birlikte Memorial insan hakları merkezinin terör ve aşırıcı örgütleri haklı göstermek gibi eylemlerde bulunduğu tespit edilmişti.Savcılığa göre, uluslararası Memorial topluluğu, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyasını yenilgiye uğrattığı Büyük Vatan Savaşı’yla ilgili gerçekleri çarpıttığı ve SSCB hakkında ‘terör devleti’ şeklinde yanlış bir imaj yaratıyor. Bununla ilgili olarak gerekli herhangi bir etiketleme yapılmadığı için Rus vatandaşlarının yayınlanan makalelere eleştirel gözle bakamadığı, bu nedenle olumsuz kamuoyu oluşturulabileceği belirtiliyor.Memorial’ın avukatları ise kural ihlalleriyle ilgili gerekli cezaları ödediklerini belirterek kuruluşa karşı kapatma gibi sert bir adım atılmaması gerektiğini savunuyor. Kuruluşun aldığı uluslararası ödülleri, çıkardığı kitapları ve vatandaşların korunma taleplerini sunan avukatlar, artık yasaların gereklerine uygun hareket edildiğini, gerekli etiketlemelerin yöneticilerin kartvizitlerinde dahi bulunduğunu ileri sürüyor.Uluslararası Memorial kuruluşu, Sovyet dönemindeki baskıların incelenmesi, mağdurların rehabilite edilmesi ve ailelerine yardım faaliyetleri ile ilgileniyor. İnsan hakları merkezi Memorial ise hukuki danışmanlık, göçmenlere ve siyasi mahkumlara yardım faaliyetleri yürütüyor. İki kuruluş da beş yıldan fazla bir süredir yabancı ajan olarak kayıtlı.

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rusya, temyiz, yüksek mahkeme, kapatma kararı, memorial, mariya eysmont