https://tr.sputniknews.com/20211228/ryabkov-abd-guvenlik-garantileriyle-ilgili-muzakereler-icin-bazi-soyut-konulari-gundeme-getiriyor-1052185151.html

Ryabkov: ABD, güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler için bazı soyut konuları gündeme getiriyor

Ryabkov: ABD, güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler için bazı soyut konuları gündeme getiriyor

Moskova'nın Washington'a güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini sunduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD tarafının bazı... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T12:24+0300

2021-12-28T12:24+0300

2021-12-28T12:27+0300

nato

dünya

rusya-abd ilişkileri

sergey ryabkov

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AFP ve Reuters, Beyaz Saray'dan bir temsilciye dayandırdıkları haberlerinde, Rusya-ABD müzakerelerinin 10 Ocak'ta, Rusya-NATO müzakerelerinin ise 12 Ocak'ta başlayacağını, 13 Ocak'ta da Rusya-AGİT toplantısının yapılacağını belirtmişti. ABD'li temsilci, görüşmelerde silah kontrolü ve Ukrayna konuları üzerinde durulacağını ifade etmişti.Sputnik'e demeç veren Ryabkov, basında yer alan haberler hakkında "Gündemdeki konuyla ilgili tekliflerimizi ABD'lilere resmen sunduk. Şu anda ABD yönetiminden ismi açıklanmayan bazı temsilcilere atıf yapılarak hem Ukrayna'nın hem de silah kontrolünün istişare edilmesini önerdiklerini görüyoruz. Silah kontrolü nedir? Bu soyut bir konu" dedi.Rusya'nın sunduğu somut taslakların istişare edilmesi gerektiğinin altını çizen Ryabkov, "Gündem belli, buna odaklanılması gerekiyor. Müzakereler bunun için başlatılıyor ve Washington'daki meslektaşlarımız da buna göre hareket etmeli" ifadelerini kullandı.Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri müzakerelerinin Ocak 2022'de yapılması bekleniyor.Cenevre'de yapılacak güvenlik garantileri ile ilgili müzakerelerin, ABD'nin bu konuda somut bir yanıt vermeye gerçekten hazır olup olmadığını göstereceğini dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Amerikalıların somut bir cevap vermeye hazır mı oldukları, yoksa süreci uzatmayı ya da süreci uzatmayı tercih edip, uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacakları özellikle bu müzakerelerde netleşecek” demişti.NATO'dan yapılan açıklamada da, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in NATO-Rusya Konseyi Başkanı sıfatıyla konsey toplantısının 12 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırdığı ve bunu Rusya’ya önerdiği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211227/stoltenbergden-nato-rusya-konseyi-toplantisinin-12-ocakta-yapilmasi-onerisi-1052144416.html

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nato, rusya-abd ilişkileri, sergey ryabkov