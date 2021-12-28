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https://tr.sputniknews.com/20211228/sanliurfada-silahli-soyguncular-kuyumcudan-1-kilo-altin-caldi-1052180308.html
Şanlıurfa'da silahlı soyguncular kuyumcudan 1 kilo altın çaldı
Şanlıurfa'da silahlı soyguncular kuyumcudan 1 kilo altın çaldı
Kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı. Polis, güvenlik kamerası ve parmak izlerinden... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T09:34+0300
2021-12-28T09:34+0300
2021-12-28T09:34+0300
türkiye
şanlıurfa
altın
hırsız
tüfek
kuyumcu
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Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerine 2 kişi girdi.Yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli, tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı. Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211215/caldigi-kredi-kartiyla-altin-alip-alisveris-yapti-atmden-para-cekince-yakalandi-1051774833.html
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şanlıurfa, altın, hırsız, tüfek, kuyumcu
Şanlıurfa'da silahlı soyguncular kuyumcudan 1 kilo altın çaldı
Kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı. Polis, güvenlik kamerası ve parmak izlerinden kimliklerini belirledikleri şüphelileri arıyor.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerine 2 kişi girdi.
Yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli,
tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı.
Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik
kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek
yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.