https://tr.sputniknews.com/20211228/sanliurfada-silahli-soyguncular-kuyumcudan-1-kilo-altin-caldi-1052180308.html

Şanlıurfa'da silahlı soyguncular kuyumcudan 1 kilo altın çaldı

Şanlıurfa'da silahlı soyguncular kuyumcudan 1 kilo altın çaldı

Kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı. Polis, güvenlik kamerası ve parmak izlerinden... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T09:34+0300

2021-12-28T09:34+0300

2021-12-28T09:34+0300

türkiye

şanlıurfa

altın

hırsız

tüfek

kuyumcu

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Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerine 2 kişi girdi.Yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli, tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı. Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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şanlıurfa, altın, hırsız, tüfek, kuyumcu