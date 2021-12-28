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Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor: Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet talebi
Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor: Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet talebi
Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davanın ilk duruşması, yarın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T16:39+0300
2021-12-28T16:43+0300
sedat peker
mahkeme
ağırlaştırılmış müebbet
suç
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Elebaşı Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’, ‘silahlı örgüte üye olma’, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’, ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’, ‘tefecilik’, ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından yargılanmalarına yarın başlanacak.Duruşma, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.Mahkeme heyeti, tensip zaptında, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.İddianame: 392 yıl 4 aya kadar hapis istemiAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 26'sı tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi ‘mağdur’, Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alıyor.İddianamede, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’ suçundan 250 yıldan 360 yıla, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik ‘tefecilik’ suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama’ suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İddianamede, 9 sanığın ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’ suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın ‘suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma’ suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerinden de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.İddianamede, bazı sanıkların ayrıca kasten öldürmeye azmettirme, var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme, tefecilik ve silahla kasten yaralama suçlarından da cezalandırılması isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211206/sedat-pekerin-gozaltina-alindigi-iddiasini-paylasmislardi-al-jazeeraden-habere-duzeltme-1051495478.html
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sedat peker, mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet, suç

Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor: Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet talebi

16:39 28.12.2021 (güncellendi: 16:43 28.12.2021)
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davanın ilk duruşması, yarın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Elebaşı Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’, ‘silahlı örgüte üye olma’, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’, ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’, ‘tefecilik’, ‘silahla kasten yaralama’ suçlarından yargılanmalarına yarın başlanacak.
Duruşma, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Mahkeme heyeti, tensip zaptında, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.

İddianame: 392 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 26'sı tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi ‘mağdur’, Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alıyor.
İddianamede, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı ‘var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme’ suçundan 250 yıldan 360 yıla, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla, 3 mağdura yönelik ‘tefecilik’ suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama’ suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianamede, 9 sanığın ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’ suçundan beşer yıldan onar yıla, 46 sanığın ‘suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma’ suçundan 2 yıl altışar aydan altışar yıla, 22 sanığın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan ikişer yıldan dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer şüphelilerinden de çeşitli suçlardan cezalandırılması öngörülüyor.
İddianamede, bazı sanıkların ayrıca kasten öldürmeye azmettirme, var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme, tefecilik ve silahla kasten yaralama suçlarından da cezalandırılması isteniyor.
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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