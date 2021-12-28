https://tr.sputniknews.com/20211228/shellin-guney-afrika-kiyilarindaki-sismik-arastirmalari-mahkeme-karariyla-durduruldu-1052204306.html

Shell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu

Shell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkeme, çok uluslu enerji şirketi Shell'in ülke kıyılarında gerçekleştirmeye başladığı sismik araştırma faaliyetlerini... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T23:09+0300

2021-12-28T23:09+0300

2021-12-28T23:09+0300

dünya

güney afrika

doğalgaz

shell

petrol

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052204279_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5238e5fff72947b8fb875330cd7cbd53.jpg

Güney Afrika'da Makhanda Yüksek Mahkemesi, bugün görülen davada Shell'in Eastern Cape kıyılarındaki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.Yargıç Gerald Bloem, karara ilişkin açıklamasında, sismik araştırma faaliyetlerinin bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirterek buna karşın Shell'in mahkemeye bunun aksini gösteren bir kanıt sunamadığını ifade etti.Bloem, Shell'in arama faaliyetleri konusunda yerel toplulukları yeterince bilgilendirmediğini, bu topluluklarla istişare sürecinin de 'önemli ölçüde kusurlu' olduğuna dikkati çekti.Mahkeme ayrıca, davanın yasal masraflarının Shell firması ile birlikte Enerji Bakanı Gwede Mantashe'nin ödemesine hükmetti.Güney Afrikalı çevre aktivistleri, arama faaliyetlerinin iptali talebiyle kasımdan bu yana çok sayıda protesto gösterisi düzenlemişti.Çevreci STK'larin Shell'in sismik faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin başvurusu ise daha önce mahkemece reddedilmişti.Shell şirketinin işlettiği 'Amazon Warriors' isimli sismik araştırma gemisi, 1 Aralık'tan beri Eastern Cape eyaletindeki Morgans Körfezi'nin 20 kilometre açıklarında 700 ila 3 bin metrede petrol ve doğalgaz araması yürütüyordu.

https://tr.sputniknews.com/20210812/shell-nijeryadaki-ogoni-halkina-110-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1047955766.html

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney afrika, doğalgaz, shell, petrol, dava