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Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?
Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?
Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
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steam
yaşam
oyun
gta
pubg
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Valve, dijital oyun platformu Steam’in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu. Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:
https://tr.sputniknews.com/20211213/epic-games-yeni-yila-kadar-her-gun-bedava-oyun-dagitacak-iddiasi-1051723643.html
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steam, oyun, gta, pubg, 2021

Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?

16:57 28.12.2021 (güncellendi: 17:03 28.12.2021)
© SteamSteam logo
Steam logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Steam
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Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi.
Valve, dijital oyun platformu Steam’in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.
Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:
Apex Legends
PUBG: Battlegrounds
Counter-Strike: Global Offensive
Battlefield 2042
Naraka: Bladepoint
Dead by Daylight
Destiny 2
New World
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Valheim
Dota 2
Grand Theft Auto 5
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