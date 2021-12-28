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https://tr.sputniknews.com/20211228/steam-2021de-en-cok-oynanan-oyunlari-acikladi-1052193790.html
Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?
Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?
Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T16:57+0300
2021-12-28T16:57+0300
2021-12-28T17:03+0300
steam
yaşam
oyun
gta
pubg
2021
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Valve, dijital oyun platformu Steam’in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu. Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:
https://tr.sputniknews.com/20211213/epic-games-yeni-yila-kadar-her-gun-bedava-oyun-dagitacak-iddiasi-1051723643.html
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steam, oyun, gta, pubg, 2021
Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?
16:57 28.12.2021 (güncellendi: 17:03 28.12.2021)
Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi.
Valve, dijital oyun platformu Steam’in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.
Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:
Counter-Strike: Global Offensive
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege