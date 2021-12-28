https://tr.sputniknews.com/20211228/steam-2021de-en-cok-oynanan-oyunlari-acikladi-1052193790.html

Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?

Steam, 2021 istatistiklerini açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?

Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

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steam

yaşam

oyun

gta

pubg

2021

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Valve, dijital oyun platformu Steam’in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu. Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:

https://tr.sputniknews.com/20211213/epic-games-yeni-yila-kadar-her-gun-bedava-oyun-dagitacak-iddiasi-1051723643.html

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steam, oyun, gta, pubg, 2021