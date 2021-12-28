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https://tr.sputniknews.com/20211228/sudanda-gecis-yonetimi-secim-surecinin-baslamasi-talimati-verdi-1052176191.html
Sudan’da geçiş yönetimi, seçim sürecinin başlaması talimatı verdi
Sudan’da geçiş yönetimi, seçim sürecinin başlaması talimatı verdi
Sudan’da geçiş döneminin en üst iktidar organı Egemenlik Konseyi, ilgili kurumlara seçim süreciyle ilgili çalışmalara başlanması talimatı verdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T01:44+0300
2021-12-28T01:44+0300
dünya
sudan
sudan egemenlik konseyi
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Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıda, demokratik geçiş sürecinin son aşaması olan ve devlet başkanı ile milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerle ilgili sürecin başlatılmasını onaylandı.Konsey ayrıca, Ocak 2023’te başlayıp Temmuz 2023’te sona erecek olan seçim takvimi ile sandığa gidilerek seçilmiş bir hükümetin belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.Süreç kapsamında nüfus sayımı ve seçmen listelerinin oluşturulması ve medya aracılığıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi gibi hazırlıklara başlanması öngörülüyor.Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 19 Aralık 2018'deki halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ve askerin, anlaşmalara rağmen yönetimi sivillere devretmediği ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri sürüyor.Geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.Ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.Sudan basını, yaklaşık bir haftadır, tabandan gelen tepkiler, askerin baskısı ve müdahaleleri nedeniyle zor durumda olan ve 2 ayı aşkın süredir hükümeti kuramayan Başbakan Hamduk'un istifanın eşiğinde olduğunu kaydediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/sudanda-yonetim-krizini-sona-erdiren-siyasi-anlasma-imzalandi-1051015770.html
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sudan, sudan egemenlik konseyi

Sudan’da geçiş yönetimi, seçim sürecinin başlaması talimatı verdi

01:44 28.12.2021
© AA / Mahmoud HjajSudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti.
Sudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA / Mahmoud Hjaj
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Sudan’da geçiş döneminin en üst iktidar organı Egemenlik Konseyi, ilgili kurumlara seçim süreciyle ilgili çalışmalara başlanması talimatı verdi.
Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, demokratik geçiş sürecinin son aşaması olan ve devlet başkanı ile milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerle ilgili sürecin başlatılmasını onaylandı.
Konsey ayrıca, Ocak 2023’te başlayıp Temmuz 2023’te sona erecek olan seçim takvimi ile sandığa gidilerek seçilmiş bir hükümetin belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
Süreç kapsamında nüfus sayımı ve seçmen listelerinin oluşturulması ve medya aracılığıyla vatandaşların bilinçlendirilmesi gibi hazırlıklara başlanması öngörülüyor.
Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 19 Aralık 2018'deki halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ve askerin, anlaşmalara rağmen yönetimi sivillere devretmediği ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri sürüyor.
Geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.
Ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.
Sudan basını, yaklaşık bir haftadır, tabandan gelen tepkiler, askerin baskısı ve müdahaleleri nedeniyle zor durumda olan ve 2 ayı aşkın süredir hükümeti kuramayan Başbakan Hamduk'un istifanın eşiğinde olduğunu kaydediyor.
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
DÜNYA
Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı
22 Kasım, 04:57
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